﻿Ortsbeirat Gaarden erstmals unter grüner Leitung

Kiel. Edina Dickhoff von den Grünen ist neue Vorsitzende des Ortsbeirats Gaarden. Für das Gremium bedeutet dies eine Zäsur. Denn zuvor hatte Bruno Levtzow von der SPD dieses Amt 37 Jahre lang ununterbrochen inne.

Zwar wurde Edina Dickhoff, ehemalige Ratsfrau der Grünen und erfahrene Ortsbeirätin, am Mittwochabend einstimmig gewählt, ganz rund war es im Vorfeld aber nicht gelaufen. Nach ungeschriebener Regel hätte die SPD Anspruch auf den Vorsitz gehabt. Schließlich hatte sie bei der Wahl im Mai 21,8 Prozent der Stimmen erhalten, die Grünen kamen auf 21,2 Prozent.

SPD-Kandidat für Ortsbeirat Gaarden zog überraschend zurück

Das entspricht allerdings nur einer Differenz von 20 Stimmen - und wichtiger noch: Die SPD, die ihren Dauervorsitzenden Bruno Levtzow nicht mehr im Amt sehen wollte, hatte unerwartet ein ernsthaftes Personalproblem. Der parteiintern als Nachfolger auserkorene Ismet Yildirim, zuvor Ortsbeirat in Meimersdorf, verzichtete von vornherein auf seinen Sitz im Beirat.

Zwar geschah das aus persönlichen Gründen, doch die Karten mussten neu gemischt werden. Jeweils zwei Mandate entfallen auf SPD, Grüne, CDU und Linke (SSW, AfD und die PARTEI stellen je einen Vertreter), sodass es nahe lag, den Grünen als zweitstärkster Kraft das Zugriffsrecht zu überlassen.

Edina Dickhoff mit ihrer großen Erfahrung war dabei eine naheliegende Lösung und gab sich zugleich betont bescheiden. „Ich habe selten einen Menschen erlebt, der so große Fußstapfen hinterlässt“, lobte sie ihren Vorgänger und machte deutlich, dass sie niemals in der Lage gewesen wäre, so viel Zeit in dieses Ehrenamt zu investieren wie Bruno Levtzow. Umso mehr, so die Neue, sei in Zukunft die Mitarbeit aller anderen – übrigens ausschließlich männlichen – Mitglieder des Ortsbeirates gefragt.

Vorsitzende des Ortsbeirats Gaarden will nur befristet bleiben

Edina Dickhoff ist 66 Jahre alt, hat Deutsch, Geschichte und Soziologie studiert und ist als Leiterin von Deutschkursen für Zugewanderte tätig. Aktuell befindet sie sich auf dem Weg in den Ruhestand, sodass sie Kapazitäten für die Arbeit im Ortsbeirat gewinnt. Länger als bis Ende 2025 möchte sie den Vorsitz allerdings nach eigenen Angaben auf keinen Fall ausüben.

Der 89-jährige Dauervorsitzende Bruno Levtzow hatte sich zu Beginn der Sitzung mit einem Blick zurück auf viele Erfolge verabschiedet, aber auch mit bitteren Worten. Zuletzt seien die Zustände „unter aller Würde“ gewesen, klagte er über Querschüsse auch aus dem eigenen Lager.

Für Bruno Levtzow keine Blumen von der SPD

Atmosphärische Trübungen waren tatsächlich auch bei der konstituierenden Sitzung wahrnehmbar. Blumen und freundliche Worte für Levtzow gab es von der CDU, den Grünen sowie aus den Reihen der Besucher in der vollbesetzten Mensa der Hans-Christian-Andersen-Schule. Die SPD aber schwieg gegenüber ihrem Genossen, der immerhin Träger der Willy-Brandt-Medaille ist, mithin der höchsten Auszeichnung, die diese Partei zu vergeben hat.

„Seine Hartnäckigkeit und seine Liebe zu Gaarden“ würdigte derweil die neue Stadtpräsidentin Bettina Aust (Grüne), und zwei Abstimmungen gab es zum Auftakt auch noch. Zu stellvertretenden Vorsitzenden des Ortsbeirats wurden bei einer Enthaltung Enrico Tokar von der SPD sowie mit fünf gegen drei Stimmen und zwei Enthaltungen Fedor Mrozek von der CDU gewählt.

