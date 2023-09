﻿Autos in Meimersdorf sind oft zu schnell unterwegs

Polizei sucht Zeugen

Auto am Germaniahafen in Kiel fing Feuer – Mutmaßlich Brandstiftung

Ein Auto brannte am Dienstag am Kieler Germaniahafen. Ein Passant hatte laut Polizei beobachtet, wie eine Person etwas an dem Wagen abgelegt haben soll. Die Ermittler suchen nach der möglichen Brandstiftung weitere Zeuginnen und Zeugen.