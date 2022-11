﻿Parkwiese in Mettenhof: Pläne für eine automatisierte Toilette

Im Sommer wird hier gegrillt und gechillt, gepicknickt und gespielt: Die Parkwiese am Heidenberger Teich in Kiel-Mettenhof ist ein beliebter Treffplatz. Eine öffentliche Toilette gibt es allerdings nicht. Jetzt denkt der Ortsbeirat über eine automatisierte Anlage nach.

Mettenhof. Beim Thema „Stilles Örtchen“ wurde es laut im Ortsbeirat Mettenhof. Denn mit ihrem Antrag zu „Errichtung einer Toilettenanlage an der Parkwiese am Heidenberger Teich“ hatte Ulrike Lindner (SPD) ein Thema auf die Tagesordnung gebracht, das allen Anwesenden sehr am Herzen liegt. Sowohl von den Mitgliedern des Stadtteilgremiums als auch von den Gästen bekam Lindner volle Unterstützung.

Die Parkwiese am Heidenberger Teich ist in Mettenhof ein sehr beliebter Ort. Dort wird im Sommer gechillt, gepicknickt und gegrillt, die Kinder toben auf dem nahen Spielplatz, es gibt Fitnessgeräte, die Jung und Alt nutzen. „Vor ein paar Monaten wurden neue hochwertige Tische und Bänke aufgestellt, die aus Mitteln des Förderprogramms „Gemeinsam Kiel Gestalten“ finanziert wurden“, berichtet Ortsbeiratsmitglied Ulrike Lindner.

Toilette am Heidenberger Teich in Mettenhof: Der Bedarf ist groß

Lindner ist oft am Heidenberger Teich unterwegs und weiß, was bei schönem Wetter und vor allem in der warmen Jahreszeit dort los ist. Und sie weiß auch, was passiert, wenn bei den Besuchern die Blase drückt: „Dann gehen die meisten Leute einfach ins Gebüsch“, so Ulrike Lindner. Eine öffentliche Toilette gibt es am Heidenberger Teich nicht.

„Bei Festen, wie dem Mettenhofer Stadtteilfest, dem Feuerzauber oder der Übertragung der Sommeroper stehen hier natürlich Toilettenwagen. Oder es wird die Toilette im Bildungszentrum geöffnet“, so die Bürger-Vertreterin. Die nächste öffentliche Toilette befinde sich erst am Kurt-Schumacher-Platz. Lindner: „Das ist viel zu weit weg.“

Genauso eine Toilettenanlage wie am Kurt-Schumacher-Platz wünschen sich Lindner und die anderen Mitglieder des Ortsbeirats Mettenhof auch für die Parkwiese am Heidenberger Teich. „Die automatisierte Anlage hat sich dort sehr gut bewährt“, erklärte der Beiratsvorsitzende, Sönke Klettner (SPD).

Einen möglichen Standort für das stille Örtchen möchte Klettner gerne mit der Verwaltung abstimmen. Vorstellen können sich die Mitglieder des Stadtteilgremiums auch eine Toilettenlösung mit angeschlossenem Kiosk oder Café. Allerdings könnte es schwer werden, dafür einen Betreiber zu finden.

Öffentliche Toilette am Heidenberger Teich in Mettenhof: Auch der Seniorenbeirat stimmt dafür

Unterstützt wird der Antrag von Ulrike Lindner nachdrücklich vom Seniorenbeirat. „Auch die älteren Leute, die am Heidenberger Teich spazieren gehen oder sich dort aufhalten, brauchen dringend eine Toilette in erreichbarer Entfernung“, erklärte Seniorenbeiratsmitglied Horst Reyer.

Der Bürger Willi Ploen machte darauf aufmerksam, dass vor allem seit Beginn der Corona-Pandemie die Zahl von Familienfeiern auf der Parkwiese im Sommer zugenommen habe. „Seit viele Leute nicht mehr in kleineren geschlossenen Räumen zusammen feiern wollen oder können, weichen sie an den Heidenberger Teich aus“, so Ploen.

Alle Argumente für eine Toilettenanlage an der Parkwiese am Heidenberger Teich nahm Klettner in einen Antrag an den Wirtschaftsausschuss auf. Dieser wurde einstimmig angenommen.

Von Katja Schweckendiek