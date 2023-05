﻿Radwege, E-Scooter, Baustellen: Was Jugendliche in Kiel alles stört

Kiel. Ungewöhnlicher Ort, ungewöhnlich junge Gäste, gewohnte Themen: Der Ortsbeirat Kiel-Mitte hat zu einer besonderen Sitzung außerhalb der Norm geladen. Die Gesprächsinhalte gaben am Dienstagabend nicht das Gremium vor, sondern Kinder und Jugendliche. Die jungen Gäste im Teenager-Alter durften bestimmen, worüber geredet wird und äußern, was sie an ihrem Stadtteil stört. Zur großen Überraschung unterscheiden sich die Kritikpunkte der Schülerinnen und Schüler nicht groß von denen der Erwachsenen – es ging hauptsächlich um Verkehr und Baustellen.

Enno Lang pinnt einen roten Zettel mit schwarzer Aufschrift an eine mit blauem Filz überzogene Tafel. „Es gibt zu viele E-Scooter, die im Weg liegen“, liest der Mitarbeiter aus dem Kieler Kinder- und Jugendbüro vor. Geäußert wurde diese Kritik nicht – wie sonst so häufig in den verschiedensten Ausschüssen in der Stadt – vom Seniorenbeirat. Ganz im Gegenteil: Die Klage kommt von Kindern und Jugendlichen, die im Gebiet des Ortsbeirats Mitte wohnen.

E-Scooter in Kiel: Ortsbeirat Mitte kennt die Kritik von Erwachsenen

Sechs Teenager waren der Einladung zum Jugendortsbeirat in das Jugendcafé Mitte gefolgt. Wer von ihnen seinen Unmut über die E-Scooter äußerte, bleibt anonym. Die Kinder durften ihre Kritik – aber auch Lob – ohne Namensnennung auf die Zettel schreiben.

Als Enno Lang die E-Scooter-Problematik anspricht, müssen die Ortsbeirat-Mitglieder schmunzeln. Schon öfter wurde in dem Gremium über die im Weg stehenden Roller debattiert, nach Lösungen gesucht und die Stadtverwaltung beauftragt, sich dem Wildparken anzunehmen.

„Todesstreifen“: Jugendliche wünschen sich besseren Radweg zwischen Rondeel und Hauptbahnhof

Eine neue Sichtweise dagegen begegnet dem Gremium beim Thema Radwege, das im Ortsbeirat an sich nicht zu knapp diskutiert wird. Die Strecke vom Rondeel bis zum Bahnhof allerdings stand bislang allerdings noch nicht auf der Tagesordnung. „Todesstreifen“ nennen die Jugendliche diese Strecke. Dort käme es immer wieder zu gefährlichen Situationen, berichten sie. Insbesondere auf Höhe des Umsteigers, wo eine Busspur den Radweg kreuzt, fühlen sich die jungen Leute nicht sicher. Sie wünschen sich einen breiteren Fahrradweg, der baulich von den Fahrspuren für Autos und Bussen getrennt ist.

„Ich fahre die Strecke regelmäßig und kann bestätigen, dass es dort gefährlich ist“, sagt Jochen Schulz (Grüne). Zweifel gibt es jedoch, ob die gewünschte räumliche Trennung der Spuren erfüllt werden kann. „Dafür braucht man genügend Platz für die einzelnen Fahrbahnen“, meint der Ortsbeirat-Vorsitzende, Fabian Winkler (SPD). Da sich durch die Sperrung des Sophienblatts stadtauswärts aber der Verkehr bereits in andere Straßen verlagert hat, will Winkler nicht ausschließen, dass der benötigte Platz geschaffen werden könnte.

Ortsbeirat und Jugendliche verabreden sich zum Vorort-Termin

Um zu veranschaulichen, wie der Ortsbeirat mit der Verwaltung und weiteren politischen Ausschüssen zusammenarbeitet, will sich das Gremium mit den Jugendlichen zu einem Vorort-Termin an dem „Todesstreifen“ treffen, um sich die besonders gefährlichen Abschnitte auf der Strecke anzuschauen. Darauf folgend soll in einer der folgenden Sitzungen darüber abgestimmt werden, ob die Verwaltung beauftragt werden soll, für mehr Radfahr-Sicherheit zwischen Rondeel und Hauptbahnhof zu sorgen.

Auch in anderen Stadtgebieten gab es an Schülerinnen und Schüler bereits das Angebot, an einer Jugendortsbeirat-Sitzung teilzunehmen – etwa in Wellsee. „Wir wollen, dass die Ortsbeiräte auch die Stimmen der Kinder und Jugendlichen hören“, sagt Enno Lang.

Dass über Radwege und E-Scooter gesprochen wurde, bekräftige, dass solche Formate wichtig seien. „Kinder und Jugendliche sind genauso Verkehrsteilnehmer wie Erwachsene.“ Und nicht nur der Radverkehr beschäftigt die Teenager. Wie viele Erwachsene stören sie sich ebenfalls an zu vielen Baustellen – und vor allem an der Länge der Bauarbeiten. „Das geht alles viel zu langsam.“

