﻿Neumühlen-Dietrichsdorf: E-Roller sorgen als Wildparker für Ärger  

Barriere auf zwei Reifen: Auch in Neumühlen-Dietrichsdorf sind abgestellte E-Roller oft Hindernisse auf den Gehwegen. Aus Ärger darüber und in Bezug auf andere Verkehrsprobleme hat der Ortsbeirat der Stadtverwaltung einen Fragenkatalog geschickt. Die Antwort zu den E-Scootern war Thema der Sitzung.

Auch auf dem Gehweg der Straße Blocksberg in Neumühlen-Dietrichsdorf werden E-Roller so abgestellt, dass sie ein Hindernis sind, was dem Ortsbeirat ein Dorn im Auge ist.

Neumühlen-Dietrichsdorf. „Das wilde Parken von E-Rollern auf Geh- und Radwegen ist geradezu eine Katastrophe“, meinte der stellvertretende Vorsitzende des Ortsbeirates Neumühlen-Dietrichsdorf Björn Sander, der die Sitzung leitete. Wilhelm Ahrens, Mitglied im Ortsbeirat, machte ebenfalls seinem Ärger Luft: „Nach etwa drei Jahren der Einführung dieses Fortbewegungsmittels sollten die Probleme eigentlich beseitigt sein.“ Er sehe beispielsweise im Heikendorfer Weg regelmäßig zahlreiche E-Roller, die den Fußweg versperrten. „Ich weiß, dass dort Rollstuhlfahrer wohnen“, gab Ahrens zu bedenken. „Und auch für Eltern mit Kinderwagen ist das Durchkommen oft problematisch.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Geplant sind „Hubs“ als Abstellflächen

Im Antwortschreiben macht das Tiefbauamt unter der Überschrift „Abstruses Abstellen von E-Rollern im öffentlichen Raum“ darauf aufmerksam, dass „derzeit eine Strategie in Vorbereitung ist, wie die Verwaltung den Problemen im Umgang mit E-Scootern begegnen möchte.“ Geplant seien sogenannte E-Scooter-Hubs, also spezielle Stationen. Die Verwaltung weist darauf hin, dass es solche „Hubs“ zum Beispiel schon am Stresemannplatz, an der Ecke Eckernförder Straße/Westring, der Mobilitätsstation Tilsiter Platz und in der Werftstraße an der Querung zur Kieler Straße gebe. „Warum dauert das alles so lange?“, wollte eine Besucherin wissen. „Die Ratsversammlung ist an dem Thema dran, aber es muss alles ordnungsgemäß umgesetzt werden“, erklärte Ratsherr Matthias Treu.

Geofencing für E-Roller

Ahrens schlug eine Lösung des Problems mithilfe von „Geofencing“ vor. Seiner Vorstellung nach könnten „ortsansässige Personen“ geeignete Scooter-Abstellflächen bestimmen. Wenn die E-Roller dort nicht abgestellt würden, könnten Betreiber dies durch ein Ortungssystem erfassen und „Falschparkenden“ Gebühren in Rechnung stellen. „Es ist eine Unverschämtheit, dass man den verantwortlichen Verleihfirmen so viel durchgehen lässt“, tadelte Ahrens. Sander machte auf eine Aufforderung im Antwortschreiben der Stadt aufmerksam: „Der Ortsbeirat wird gebeten, Orte in Neumühlen-Dietrichsdorf zu benennen, an denen gehäuft E-Roller abgestellt werden und Gehwege blockiert werden, damit die Einrichtung von hubs, nach entsprechender Prüfung, vorbreitet und die Nutzung mit den Anbieter*innen vereinbart werden kann.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Projekte für Fonds „Gemeinsam Kiel gestalten“

Erfreulicher als das Thema „E-Roller“ fanden die Mitglieder des Gremiums die beiden Projektvorschläge, die Oppendorfer Bürger und Bürgerinnen vorstellten. Sie wünschen sich eine Förderung aus dem Fonds „Gemeinsam Kiel gestalten“. Einer Gruppe schwebt vor, ein verwildertes Grundstück am Kibitzweg in eine Aktionsfläche mit stabilen Tischen und Bänken zu verändern. Eine andere wünscht Anschaffungen für ein „gelebtes Miteinander“ wie zum Beispiel einen Gasgrill, Leinwand und Beamer. Der Ortsbeirat votierte jeweils einstimmig dafür, dass die Projekte eine Förderung beantragen können. Eine Jury wird darüber entscheiden.