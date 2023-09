﻿Ortsbeirat wirbt vor Kirche und Moschee für mehr Demokratie und Bürgerbeteiligung

Kiel. „Wenn die Menschen nicht zu uns kommen, müssen wir zu ihnen“, sagte der Vorsitzende Michael Tautz (SPD) auf der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats Neumühlen-Dietrichsdorf/Oppendorf. Lediglich 35 Prozent Wahlbeteiligung hat es im Stadtteil bei der letzten Kommunalwahl gegeben. „Das ist erschreckend. Es geht um unsere Demokratie.“

Um die Menschen wieder für die Politik zu interessieren, wollen die Kommunalpolitiker über die Sitzungen des Ortsbeirats hinaus mehr Öffentlichkeit wagen. Mit dem Projekt „aufsuchender Ortsbeirat“ planen sie, mindestens einmal im Monat an zentrale Orte des Stadtteils zu gehen und vor Ort Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. „Dietrichsdorf ist groß und bunt mit vielen tollen Menschen“, so Tautz weiter. All diese Menschen kämen aber nicht zu den Sitzungen. Dabei sei es wichtig zu erfahren, was sie bewege, und ihnen das Gefühl zu geben, gehört zu werden. „Dann gehen sie vielleicht auch wieder zur Wahl.“

Ortsbeirat zeigt Flagge vor Rewe, Kirche, Moschee und Bahnhof

Über den sogenannten Verfügungsfonds wird der Ortsbeirat Geld erhalten, um einen Stand mit Beachflag und Sonnenschirm zu gestalten. „Ich werde mich am Samstag vor Rewe und am Sonntag vor die Kirche und die Moschee stellen und in Oppendorf vor den Bahnhof“, umreißt Tautz seine „Herzensangelegenheit“ und baut dabei auf die Hilfe des seiner Meinung nach sehr engagierten Ortsbeirats. „Wir werden nicht immer zu neunt vertreten sein, aber in unterschiedlichen Besetzungen auf die Menschen zugehen.“ Allerdings sei es damit allein nicht getan. Den Worten müssten auch Taten folgen.

Dietrichsdorf bekommt auch ein Anna-Netzwerk

Ein weiteres Thema der Sitzung war die Gründung des Anna-Netzwerkes für den Stadtteil. Kathrin Schell vom Amt für Soziale Dienste stellte die Initiative der Stadt vor, die vor allem Menschen im Übergang zum Ruhestand ansprechen soll. Es sei wichtig, bereits vor diesem Zeitpunkt gute Strukturen zu schaffen und sich darüber klar zu werden, wie sich das Leben nach dem Arbeitsalltag am besten gestalten lasse. Zur Netzwerkgründung am 7. November in der Toni-Jensen-Schule werden Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils im Alter von 55 bis 65 Jahren angeschrieben und eingeladen, Ideen zu entwickeln und Vorschläge zu machen, wie sie sich ihr Leben und die Aktivitäten in ihrem Umfeld vorstellen könnten. Erfahrungsgemäß, so Schell, sei die Bandbreite der Vorschläge groß und von Stadtteil zu Stadtteil sehr verschieden. Auf die Netzwerkgründung sollen dann ab dem 23. November regelmäßige 14-tägige Gruppentreffen folgen, in denen die Ideen verwirklicht werden.

In diesem Zusammenhang waren auch noch einmal die Überlegungen zum geplanten Neubau eines Gemeindehauses interessant: Zu klären sei, inwieweit in diesen Planungen Räume für gemeinschaftliche Aktivitäten und eventuell auch barrierefreie Wohnungen berücksichtigt werden sollen.

Wenig Einigkeit über Verkehrsversuch auf der alten Schwentinebrücke

Wenig Einigkeit gab es unter den Kommunalpolitikern, den anwesenden Ratsleuten und dem Publikum zum Thema der neuen Verkehrsführung auf der Alten Schwentinebrücke. Laut Céline Borchers (Grüne) habe sich die Situation dort nicht verbessert. Noch immer kämpften Rad- und Autofahrer um die Vorherrschaft. Die gegenseitige Rücksichtnahme fehle.

Von der Beendigung des knapp anderthalbjährigen Verkehrsversuchs durch eine Geschäftliche Mitteilung der Verwaltung fühlten sich alle ein wenig überrumpelt. Michael Tautz versprach eine gemeinsame Sitzung mit dem Ortsbeirat Ellerbek/Wellingdorf, sollte es erneut zu größeren Problemen in dem Bereich kommen. In diesem Punkt sei er sich mit dem dortigen Vorsitzenden Markus Wöller bereits einig.

