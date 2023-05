Urgestein Winfried Jöhnk verlässt Kieler Ortsbeirat: Lob und Respekt zum Abschied

Rusee/Hammer/Demühlen. „Ein letztes Mal klingeln“, sagte Winfried Jöhnk, griff zu seiner obligatorischen kleinen Glocke und läutete die Sitzung des Ortsbeirats Russee/Hammer/Demühlen ein. Damit verabschiedete sich am Dienstagabend ein Urgestein der Kieler Stadtteilpolitik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beruflich ein Kämmerer, politisch ein Kümmerer: Winfried Jöhnk, als langjähriger Beamter im Finanzministerium zeitweise auch unter seinem SPD-Parteifreund Ralf Stegner tätig, brauchte für sein Ehrenamt viel weniger sein Parteibuch als die besagte Glocke, mit der er vor Beginn einer jeden Sitzung das allgemeine Geraune zum Erliegen brachte.

Winfried Jöhnk im Ortsbeirat „immer fair, immer sauber“

Ungefähr 250 Mal praktizierte er diese kleine Zeremonie. Sehr, sehr selten musste er dagegen während einer Sitzung zur Ruhe läuten, um erhitzte Gemüter zu beruhigen. Michael Frey, Russeer CDU-Ratsherr und ebenfalls nicht wieder zur Wahl angetreten, kann sich das leicht erklären. Jöhnk genieße „über alle Parteigrenzen hinweg Respekt“, weil er „immer fair, immer sauber“ und immer mit Blick auf den Stadtteil zu Werke gegangen sei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kaum jemand im Stadtteil ist mit so viel Erfahrung beschlagen wie Winfried Jöhnk. Insgesamt 24 Jahre gehörte er dem Ortsbeirat an, davon zwischen 1994 und 2003 sowie seit 2013 fast 20 Jahre lang als Vorsitzender. Von 2003 bis 2008 hatte die CDU die Mehrheit im Stadtteil, sodass Jöhnk als Stellvertreter des mittlerweile verstorbenen Beiratsvorsitzenden Joachim Leps ins zweite Glied rückte. Danach folgten weitere fünf Jahre, in denen neben Sven Plaumann von der CDU auch Jöhnks Frau Ingrid für die Grünen die Geschicke des Ortsbeirats lenkte. Auch weil es mit der eigenen Partei knirschte, war der Russeer von 2008 bis 2013 ganz raus, ehe er wieder an die Spitze rückte.

Winfried Jöhnk verlässt Ortsbeirat aus freien Stücken

„Irgendwann muss Schluss sein“, sagte er sich – ganz im Reinen mit sich und weitgehend auch seiner Partei – vor der jüngsten Kommunalwahl und verkündete seinen Abschied in den „Ruhestand“. Reichlich Wehmut schwingt dabei mit, denn fast immer hat Jöhnk seinen Job mit Freude gemacht. Das auch deshalb, weil trotz der formal beschränkten Möglichkeiten der Ortsbeiräte immer wieder Erfolge verbucht werden könnten.

Als „herausragend“ bezeichnet der inzwischen 71-Jährige die Wiedereröffnung des Bahnhofs Russee im Januar 2015 – und damit verbunden den endgültig in der Versenkung verschwundene Russeer Rampe, die für den Bereich der Gleise einen Anschluss des Stadtteils an die Autobahn vorsah. Das Wohnquartier Hof Hammer steht ebenfalls weit oben auf Jöhnks politischem Pluskonto.

Stadtpräsident lobt scheidenden Vorsitzenden Jöhnk

„Mal besser, mal schlechter“ waren derweil nach Jöhnks Resümee die Kontakte zur Verwaltung. Glatt lief es nach seiner Erfahrung oft dank guter Kontakte zu Rathausleuten, die nicht so ganz oben in der Hierarchie standen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welches Ansehen Winfried Jöhnk genießt, zeigte die Anwesenheit von Stadtpräsident Hans-Werner Tovar (SPD) bei dessen letzter Sitzung im Heim der Gilde „Gut Schuss“ Demühlen. Er würdigte den Russeer als einen der aktivsten Vorsitzenden der Kieler Stadtteilvertretungen, denen er überhaupt höchsten Stellenwert zusprach. Die Ortsbeiräte seien „das wichtigste Instrument der Bürgerbeteiligung“ in Kiel. Ohne deren Arbeit, so betonte Tovar, würde „in den Stadtteilen viel mehr im Argen liegen, als es ohnehin der Fall ist“.

Ohne Jöhnk weiter geht es am 27. Juni, wenn sich der neue Ortsbeirat formiert. Wer den Vorsitz übernimmt, gilt einstweilen als offen. CDU, Grüne, und SPD besetzen jeweils zwei Mandate, ein Sitz geht an den SSW. Gemessen an der Zahl der Wählerstimmen liegt die CDU vorn und könnte nach ungeschriebenen Regeln damit zuerst Ansprüche auf den Stuhl des Chefs oder der Chefin erheben.

KN