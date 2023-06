﻿Peter Bergien ist neuer Vorsitzender im Ortsbeirat Schilksee

Kiel. In der neuen Legislaturperiode ist der Ortbeirat Schilksee eines der Stadtteilgremien, die von der Reduzierung der Mitglieder betroffen sind. Die Zahl hat sich von sieben auf fünf verringert. Zum neuen Vorsitzenden wurde einstimmig Peter Bergien (CDU) gewählt. Der 78-Jährige gehört dem Ortsbeirat seit fünf Jahren an und war seit 2021 Stellvertreter der bisherigen Vorsitzenden Maike Finger (SPD).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bergien selbst wohnt nicht in Schilksee, sondern in Suchsdorf und hat früher im Bildungsministerium gearbeitet. Vermutlich liegen ihm deshalb Kinder und Jugendliche immer noch besonders am Herzen. So ist er Vorsitzender der Kinder- und Jugendkommission und hat für den 13. September, um 17 Uhr, eine Kinder- und Jugendbeiratssitzung im Jugendtreff Schilksee anberaumt.

Ortsbeirat Schilksee: Maike Finger (SPD) ging unerwartet leer aus

Auf Vorschlag von Bergien wurde Gunnar Schmeling (SSW) ebenfalls einstimmig zum ersten stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Danach gab es allerdings Irritationen. Als Peter Bergien um Vorschläge für den zweiten Vorsitz bat, kam zunächst nichts. Es wäre ein guter Brauch gewesen, Maike Finger (SPD) vorzuschlagen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als sich aber niemand meldete, fragte Bergien seinen Parteikollegen Holger Lubert. Daraufhin schlug sich Maike Finger selbst vor, erhielt aber nur zwei Stimmen – ihre eigene und die des Grünen-Mitglieds Stephan Raimer. „Da ist wohl etwas schiefgelaufen“, kommentierte einer der Anwesenden später das folgende Ergebnis.

Lesen Sie auch

Anschließend wurde lediglich über zwei Mitteilungen diskutiert. Dabei ging es um die Umbenennung der Haltestelle Seestraße in Jugendtreff. „Der Eigenbetrieb Beteiligungen als ÖPNV-Aufgabenträger und die KVG würden gerne von dieser Umbenennung absehen“, so die Antwort. Zur Begründung hieß es: „Der jetzige Name der Haltestelle folgt der aktuellen Regel, Haltestellen möglichst nach einer nahe liegenden Querstraße zu benennen.“ Maike Finger (SPD) fand die Antwort „unbefriedigend“. Sie verwies darauf, dass es ja auch eine Haltestelle „Kirche“ gebe. Dann könnte man die Haltestelle ja Seestraße/Jugendtreff nennen. Der Ortsbeirat einigte sich, diesbezüglich noch mal nachzuhaken.

Auch dem Wunsch nach einem Fahrgastunterstand an der Bushaltestelle Funkstellenweg auf Seite der Apotheke konnte dem Ortsbeirat nicht erfüllt werden. Ein Unterstand würde den Bereich so verkleinern, dass die Barrierefreiheit beim Ein- und Aussteigen nicht mehr gegeben wäre.

KN