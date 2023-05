﻿Kiel: Alte Schwentinebrücke soll wieder geöffnet werden

Ellerbek/Wellingdorf. Leicht haben es sich die Ortsbeiräte nicht gemacht. Am Ende stand nach einem etwas konfusen Abstimmungsverfahren aber fest, dass die seit Ende Mai 2022 versuchsweise für private Autos gesperrte alte Schwentinebrücke wieder geöffnet werden soll. Allerdings erst nachdem deren Pflasterbelag geglättet worden ist, also voraussichtlich im kommenden September.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu Beginn der Versammlung des Ortsbeirats Ellerbek/Wellingdorf in der sehr gut gefüllten Mensa der Theodor-Storm-Gemeinschaftsschule stellte Christian Stamer vom Tiefbauamt die wichtigsten Ergebnisse des auf ein Jahr angelegten Verkehrsversuchs vor. Klar zeigt sich demnach, dass die neue Schwentinebrücke auf dem Ostring mehr Verkehr aufnehmen muss. Waren es vor der Sperrung täglich 47 000 Fahrzeuge in beide Richtungen, so sind es aktuell etwa 52 000 und damit zwölf Prozent mehr. Das entspricht ungefähr dem früher 4000 Fahrzeuge umfassenden Aufkommen auf der alten Brücke.

Schadet Sperrung der Schwentinebrücke den Geschäften?

Andererseits läuft es dort laut Stamer deutlich entspannter für alle, die mit Bus, Fahrrad oder den eigenen Füßen unterwegs sind. Und nicht zuletzt deuten die Zahlen nach seiner Auffassung darauf hin, dass die Geschäftswelt an der Schönberger Straße keineswegs abgehängt sei. Die Stadt macht das daran fest, dass täglich 600 Autos mehr aus Richtung Ostring von der Wischhofstraße in die Schönberger Straße einbiegen als früher. „Wer ins Stadtteilzentrum will, fährt weiterhin rein“, schlussfolgerte Stamer daraus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Steffi Harms, im Rathaus mit fürs Thema Wirtschaft zuständig, erläuterte die Ergebnisse einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer Kiel unter 160 Gewerbebetrieben an beiden Ufern der Schwentine. Zurück kamen nur 21 Antworten, in sechs Fällen wurde über große bis sehr große Umsatzeinbußen seit der Brückensperrung geklagt.

Wie diese Umfrage zu bewerten ist, dazu gab es am Mittwochabend unterschiedliche Meinungen, dem Fazit von Steffi Harms stimmten jedoch sehr viele der Anwesenden am Sitzungstisch und im Publikum zu: „Eine totale Sperrung ist vielleicht auch nicht das Optimum.“

Alte Schwentinebrücke „nicht gegen den Willen der Menschen im Stadtteil“ sperren

Darum entfachte sich eine rege Diskussion. SPD-Ratsherr Matthias Treu bekundete wohl auch mit Blick auf 2000 Unterschriften, die für eine Wiederöffnung gesammelt wurden: „Ich möchte keine Politik gegen die Menschen im Stadtteil machen.“ Auch CDU-Ratsfrau Sigrid Schröter und FDP-Kreisvorsitzender Dennys Bornhöft sprachen sich für eine weitgehende Rückkehr zur alten Regelung aus, während Frederik Meißner vom Verkehrsclub Deutschland (VCD) die Brücke als „sehr wichtige Radverbindung“ beschrieb und für einen dauerhaften Pkw-Bann plädierte.

„Schleunigst beendet“ gehört der Verkehrsversuch derweil für Ortsbeirat Steffen Frisch (CDU), dagegen warb sein Kollege Rainer Carlsson (SPD) für etwas Geduld und schlug vor, abzuwarten, bis das Naturpflaster auf der Brücke gegen abgeflachte und entsprechend fahrradfreundlichere Steine ausgetauscht ist. Losgehen soll das um den 20. Juli herum, die Dauer der Arbeiten wird auf zehn Wochen veranschlagt.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor allem mit dem Argument, nicht weitere Verwirrung durch eine kurzzeitige Öffnung samt darauf folgender Vollsperrung zu stiften, entschied sich am Ende auch der Ortsbeirat bei einer Enthaltung von Ulrich Hühn (Grüne) für diese Variante. Im September soll die Brücke dann umgehend freigegeben werden, allerdings „in geeigneter Form“. Der Ortsbeirat denkt dabei besonders an ein neues Schild, das Autos das Überholen von Zweirädern verbietet, aber auch an ein striktes Tempolimit von 10 km/h.

Trotz dieses Votums ist die Zukunft der alten Schwentinebrücke einstweilen offen. Eine Abstimmung des Ortsbeirats Neumühlen/Dietrichsdorf steht noch aus, das letzte Wort, gerade auch in Detailfragen, hat die Straßenverkehrsbehörde im Kieler Rathaus.

Vor Ort auf der Brücke stellt sich am Sonnabend, 6. Mai, um 16 Uhr Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) den Fragen und Forderungen der Bevölkerung.