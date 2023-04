﻿Für den perfekten Osterbrunch: Der Kieler Koch Pierre Binder gibt Tipps

Ermittlungen laufen

Obdachlose in Kiel angegriffen: Mutmaßlicher Haupttäter in U-Haft

Zwei Obdachlose wurden am Wochenende in Kiel angegriffen, einer von ihnen wurde schwer verletzt. Nun sitzt der mutmaßliche Haupttäter in U-Haft. Ein weiterer Verdächtiger wurde hingegen wieder entlassen.