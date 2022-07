Der Nato-Einsatzverband 1 ist eine der wichtigsten Kampfgruppen des Bündnisses. Am Sonnabend machte ein Teil des Verbandes in Kiel fest. Die Einheiten sollen in Kiel versorgt werden und sich auf eine kommende Übung vorbereiten. Geführt wird der Verband von Admiral Jeanette Morang.

Das Nato-Flaggschiff „Karel Doorman“ machte am Sonnabend in Kiel fest.

Kiel. Die russische Marine hat in der Nacht zum Sonnabend einen Verband der Schwarzmeerflotte in die Ostsee überführt. Zwei Schiffe passierten die dänischen Meerengen und die Kadetrinne. Dabei wurden sie von Nato-Schiffen genau beobachtet.

Zwei der vier maritimen Einsatzverbände sind deshalb gerade in der Ostsee aktiv. Flaggschiff ist das große Kommando- und Logistikschiff „Karel Doorman“, eines der modernsten Joint-Support-Ships der Nato.

Am Sonnabend steuerte die „Karel Doorman“ zusammen mit der portugiesischen Fregatte „Corte Real“ Kiel an. Die 209 Meter lange und fast 28.000 Tonnen verdrängende „Karel Doorman“ ist auch das größte und modernste Marineschiff der Niederlande.

Frau Admiral hat das Kommando

Seit Juli ist sie aber auch Flaggschiff des Nato-Einsatzverbandes 1. Im Skagerrak und der Ostsee haben die Einheiten seit Mitte Juli russische Marineverbände beschattet. Zwei Atom-U-Boote und mehrere Überwasserschiffe der russischen Marine sind seit dem 17. Juli in die Ostsee eingelaufen.

Zuletzt kam am Freitag ein Verband der Schwarzmeerflotte in der Ostsee an. Die russischen Einheiten waren bei Kriegsausbruch im Februar im Mittelmeer. Nun mussten die Einheiten, darunter auch das Aufklärungsschiff „Kildin“, um Europa herum in die Ostsee fahren. Nur hier gibt es Arsenal- und Werftanlagen mit Docks für diese Schiffe.

Ostsee: auch russische Atom-U-Boote beschattet

Die Beobachtung der russischen Atom-U-Boote und Überwasserschiffe bei den Manövern in der Ostsee ist derzeit ein Auftrag für den maritimen Nato-Einsatzverband 1, der aus britischen, portugiesischen und niederländischen Einheiten besteht.

So verfolgten die Einheiten des Verbandes die U-Boote "Severodvinsk" und "Vepr" beim Weg in die Ostsee. Beide Boote liegen an diesem Wochenende in St. Petersburg fest vertäut für eine Militärparade. Deshalb ist auch für die Nato-Einheiten Zeit für eine Ruhepause.

Befehligt wird der Verband von Flottillenadmiral Jeanette Morang von der niederländischen Marine. Zu ihren Truppen für den Einsatz in der Ostsee gehört auch das Seebataillon der deutschen Marine.

Flottillenadmiral Jeanette Morang ist Kommandeurin des Nato-Einsatzverbandes 1 mit dem Flaggschiff „Karel Doorman“. © Quelle: Nato Marcom

Eine Einheit aus Eckernförde ist auf der „Karel Doorman“ eingeschifft. Die deutschen Soldaten sind Spezialisten im Entern von Schiffen und bei amphibischen Operationen an Küsten.

Das Seebataillon ist seit Jahren für die Integration in niederländische Einheiten ausgebildet. Es gibt eine enge Kooperation mit der Marine der Niederlande.