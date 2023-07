﻿Camping: Tipps zum Kochen von Wohnmobil-Profi Jochen Strehler

Kiel. Wer den Kieler Spitzenkoch Jochen Strehler in seinem Reich besucht, den beeindruckt nicht nur das historische Vereinshaus der Großen Grünen Schützengilde von 1412, sondern mittlerweile auch ein stattlicher Ford Nugget. Mitten in der grünen Oase direkt neben Möbel Höffner geparkt, wirkt der Anblick wie ein Werbefoto für die Wohnmobilkultur. „Wir sind in den Corona-Jahren auf den Geschmack gekommen“, erzählt Strehler, der damals im Gildepark seine Küche oft kalt lassen musste.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Nugget hingegen kämen er und seine Frau Anja kulinarisch immer auf ihre Kosten. Und weil zu Beginn der Sommerferien so mancher Urlauber ins Wohnmobil steigt, liegt es nahe, den Koch nach Tipps für die perfekte Campingküche zu fragen. Strehlers wichtigster Tipp scheint auf den ersten Blick allgemeiner Natur zu sein: wenig, aber gute Ausrüstung! So empfiehlt der Koch eine hochwertige Pfanne und ein bis zwei Töpfe für die Reise.

Gute Produkte hätten zudem den Vorteil, dass sie oft multifunktional einsetzbar seien: Strehler selbst hat auf seinen Reisen zum Beispiel immer zwei „Brotzeitmesser“ der Firma Windmühle dabei: „Deren Klinge ist auch aus Profisicht so hochwertig und dauerhaft scharf, dass wir sie einerseits als Tagesbesteck nutzen, aber mit diesen andererseits auch alle anderen kleinen Küchenmesser ersetzen.“ Für seine Wohnmobilküche braucht er dann ergänzend nur noch ein großes Brot- und ein breiteres Kochmesser. Einzige weitere Must-haves beim Camping: ein Sparschäler und eine Knoblauchpresse.

Outdoor kochen: Mit Gewürzen wird die Campingküche delikat

Welchen Campingfreund hat es auf seinen Reisen nicht schon einmal ans Gewürzregal des Supermarktes am Urlaubsort verschlagen? „In der Regel kauft man dort zu viele und zu minderwertige Gewürze“, sagt Strehler und ergänzt, dass gerade Gewürze in der kochtechnisch eher einfachen Campingküche eine besondere Rolle spielen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er empfiehlt daher, die eigenen Lieblingsgewürze vor der Abreise in kleine Dosen abzufüllen. Was schmeckt, kann mitgenommen werden. Zu Strehlers eigenen Basics gehören Thymian, Rosmarin, Oregano, Paprikapulver, Currypulver, Cayenne, Muskatnuss und Cumin. Seine Gewürze kauft der Koch aus Überzeugung bei Wiberg oder dem Alten Gewürzamt, das auch eine ganze Reihe hervorragender Mischungen anbietet.

Pfeffer, so Strehler, sollte wegen des Aromas frisch aus der Mühle kommen, die man leicht mitnehmen kann. Und beim Salz setzt der Koch auf gute Qualität aus dem Meer. Weitere Lebensmittel, die er in seinem Nugget in kleinen Flaschen auf Tour mitnimmt: ein gutes Brat- und ein gutes Olivenöl sowie einen milden Essig.

Eine Tischdecke gehört für Jochen Strehler auch im Urlaub dazu

Obwohl in ihrem Ford eine kleine Küche mit Herd eingebaut ist, haben die Strehlers immer einen zusätzlichen Gaskocher dabei, den es für wenig Geld im Fachhandel gibt: „Solange es das Wetter einigermaßen zulässt, kochen wir lieber draußen. Das Klima im Wohnmobil dankt es einem, und der Reinigungsaufwand wird minimiert“.

Ein letzter Tipp für die Campingküche ist eher ästhetischer Natur. „Zu Hause isst man nicht auf Plastikgeschirr – warum dann an den schönsten Tagen des Jahres?“, fragt Strehler und fügt hinzu, dass bei einer Autofahrt im Gegensatz zu einer Radtour oder Wanderung das Gewicht nicht so sehr ins Gewicht falle. Entsprechend rät der Koch den Campern, auch die Tischkultur nicht zu vergessen. Eine rustikale Stofftischdecke ist für ihn das Tüpfelchen auf dem i.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Zubereitung dieses Currys reicht Jochen Stehler ein Gaskocher. © Quelle: Ulf Dahl

Outdoor-Rezept 1: Unser Lieblings-Curry mit Basmatireis und Hähnchenbrust oder Tofu

Zutaten für 2 Personen:

300 g Tofu oder 300 g Hühnerbrust

Sojasauce, Zitronensaft, Paprika, Cumin, Pfeffer, Salz

Kartoffelstärke

400 g buntes Gemüse je nach Marktangebot, Jahreszeit und Geschmack, zum Beispiel Karotten gehen immer, Blumenkohl, Brokkoli, Kohlrabi, frische Pilze, Zucchini, Paprika, Kürbis. Alternativ kann auch ein Curry aus einer Gemüsehauptzutat wie Karotten zubereitet werden.

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

etwas frischer Ingwer

200 g Basmatireis, am besten in Bio-Qualität

3 EL Olivenöl, alternativ Raps-, Traubenkern- oder Sonnenblumenöl

1 EL gute Currypaste oder hochwertiges Currypulver

Zucker oder Honig

1/2 l Kokosmilch (17 bis 20 Prozent Fettanteil)

Chiliflocken oder Cayenne

frische Sprossen, Microgreens und/oder frische Kräuter

Sesam

Zubereitung:

Tofu oder Hühnerfleisch in mundgerechte, nicht zu kleine Würfel schneiden. Mit etwas Sojasauce, Zitronensaft, Paprika, Cumin, Pfeffer und evtl. etwas Salz marinieren und mit 2 EL Kartoffelstärke binden. Gemüse grob würfeln und in mundgerechte Stücke schneiden. Zwiebel, Knoblauch und Ingwer fein würfeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den Basmatireis in einem Sieb unter fließendem Wasser gründlich abspülen und abtropfen lassen. Dann in einem Topf mit Deckel auf den Gasherd stellen und mit der doppelten Menge Wasser und einer Prise Salz einmal kräftig aufkochen. Fünf Minuten leise köcheln lassen, dann den Topf warm stellen. Dazu kann man ihn entweder in eine Kühltasche oder Styroporbox stellen oder einfach mit Bettwäsche abdecken. Der Reis quillt nun von allein weiter, bis es Zeit zum Essen ist – und der Gaskocher ist wieder frei.

Öl in einem Topf erhitzen und Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer darin glasig dünsten.

Currypaste oder Currypulver zugeben und ebenfalls 30 Sekunden anbraten. Dann das festere Gemüse dazugeben und ebenfalls etwas mitbraten. Nach Belieben einen Teelöffel Zucker oder etwas Honig zugeben.

Nun die Tofu- oder Hühnchenwürfel dazugeben. Sobald sie etwas Farbe angenommen haben, mit einem guten Schuss Zitronensaft ablöschen und mit Kokosmilch aufgießen.

Zarteres Gemüse erst nach einigen Minuten zugeben.

Das Curry unter leichtem Rühren zunächst kräftig aufkochen und, sobald die Sauce die gewünschte Konsistenz hat, langsam weiterköcheln lassen, bis das Gemüse gar ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Je nach Geschmack mit Zitronensaft, Salz, Cayenne oder Chiliflocken oder etwas Sojasauce abschmecken.

Das Curry mit dem fertig gequollenen Reis anrichten. Mit Sprossen oder Kräutern garnieren. Auch etwas Sesam passt immer gut.

Wer den Tag auf dem Campingplatz mit diesem Frühstück begonnen hat, braucht eigentlich kein Mittagessen mehr: Jochen Strehlers Power-Schnitte. © Quelle: Ulf Dahl

Outdoor-Rezept 2: Unsere Power-Frühstücksschnitte

Zutaten

Land- oder Schwarzbrot

milder Frischkäse

Kimchi oder feines mildes frisches Sauerkraut

frisches Gemüse nach Geschmack, zum Beispiel Gurke, Tomate, Radieschen, Avocado, Spitzpaprika, aber auch Kohlrabi, Radieschen und Frühlingszwiebeln, Kräuter, Sprossen

Salz, Pfeffer, Olivenöl

frische Eier (1-2 pro Person)

Zubereitung

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gemüse fein schneiden oder raspeln

Die Brotscheiben in einer Pfanne kurz anrösten, reichlich mit Frischkäse bestreichen, mit einer Schicht Kimchi bedecken und darauf das Gemüse dekorativ anrichten. Leicht salzen und pfeffern. Ein paar Tropfen gutes Olivenöl sind hier auch super!

Und obendrauf 1 (oder 2) frisch gebratene Spiegeleier, Kräuter, Sprossen – fertig.

KN