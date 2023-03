Sport im Freien liegt im Trend. Das hat auch die Stadt Kiel erkannt und will das bestehende Angebot an Outdoor-Sportparks ausbauen. Unsere interaktive Karte zeigt die bestehenden Fitnessanlagen im Freien.

Kiel. Gab es 2018 mit dem Gaardener Sport- und Bewegungspark, dem Trimm-Dich-Pfad am Timmerberg, dem Fitnesspark an der Forstbaumschule und dem Calisthenics Park an den Uni-Sportstätten vier Outdoor-Sportanlagen, so sind es inzwischen elf im Kieler Stadtgebiet. Die Coronazeit hat den Trend, im Freien Sport zu treiben, noch verstärkt. Zuletzt hatte auch der Sportverein FC Holtenau 07 im Jahr 2021 die Idee, am Rande des Sportplatzes einen Calisthenics Outdoor-Park anzulegen – mit 23 500 Euro aus dem Förderfonds „Gemeinsam Kiel gestalten“. Mit viel Eigeninitiative konnte der Fitness-Parcours Ende 2022 vom TÜV abgenommen werden.