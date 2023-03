﻿Parken am Falckensteiner Strand: Das ändert sich ab dem 1. Mai 2023

Am Falckensteiner Strand sollen den Besucher künftig in der gesamten Saison zur Kasse gebeten werden. Bezahlt werden soll an zwölf Parkautomaten. Was Sie darüber wissen müssen.

Insgesamt acht Fundamente für Parkautomaten sind schon an unterschiedlichen Standorten vorbereitet und mit Baustellenzäunen gesichert.

Kiel. Fürs Parken am Falckensteiner Strand sollen Besucher ab 1. Mai 2023 die ganze Saison über Gebühren bezahlen. Das ist aber nicht die einzige Neuerung: Künftig sollen die Badegäste an Parkautomaten ihre Tickets ziehen. Obwohl die Politik dem Vorschlag der Verwaltung noch zustimmen muss, wurde mit den ersten Tiefbauarbeiten in Vorbereitung des Aufbaus von insgesamt zwölf Automaten schon begonnen.

Das Tiefbauamt verweist darauf, dass manche Arbeiten frühzeitig stattfinden müssten, „weil der Beton knapp einen Monat zum Aushärten braucht“, erklärt Stadtsprecher Arne Gloy auf Nachfrage. Entstehen sollen je fünf Automaten am Deichweg und auf dem Parkplatz P1 am Palisadenweg sowie zwei an der Straße Falckensteiner Strand.

„An manchen Tagen hatten wir lange Schlangen – das Problem werden wir nicht mehr haben. Für Besucherinnen und Besucher sind Parkautomaten die einfachste Lösung“, erklärte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer.

Die Arbeiten für die Parkautomaten haben schon begonnen. © Quelle: Ulf Dahl

So war das Parken am Falckensteiner Strand in Kiel bisher geregelt

Bisher wurden die Gebühren nur an sonnigen Tagen mit starkem Andrang zwischen 10 und 16 Uhr auf den Parkplätzen P1, Deichweg und Antennenfeld erhoben. Über die Einsatztage hatte das Ordnungsamt kurzfristig in Abstimmung mit dem beauftragten Sicherheitsdienst entschieden.

Doch die bestehende Regel ist der Verwaltung nun zu personalintensiv und zu teuer. Die Kosten für die Anmietung von Parkflächen sowie den Sicherheitsdienst, der das Parken auf den Plätzen in geordnete Bahnen lenken sollte, kosteten die Stadt etwa 100 000 Euro. Denen standen Einnahmen aus Parkgebühren von nur rund 58 500 Euro gegenüber.

Auch die Knöllchen-Einnahmen fingen das Defizit nicht auf: Im Zeitraum Mai bis September 2022 wurden durch die Verkehrsüberwachung an 49 Tagen Kontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden 135 Verstöße mit Bußgeldern in Höhe von 5500 Euro geahndet.

Zwölf Automaten sollen für weniger Schlangen sorgen

Nun sollen die Besucher flächendeckend vom 1. Mai bis zum 30. September jeden Tag in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr Gebühren zahlen. Ein Tagesticket soll wie im vergangenen Jahr 2 Euro kosten. Ulf Kämpfer betont, dass das im Vergleich zu anderen Kommunen an der Ostsee „ein niedriger Gebührensatz ist“. Bezahlt werden kann am Automaten dann sowohl mit Bargeld als auch kontaktlos.

2019 wurden die Parkgebühren zeitweise abgeschafft. 2020 sollten diese wieder eingeführt werden, das fiel jedoch wegen Corona aus. 2022 musste dann erstmals wieder fürs Parken bezahlt werden.

Kosten für die Stadt Kiel langfristig senken

Auf den insgesamt rund 1000 Stellflächen am Deichweg, Falckensteiner Strand, Antennenfeld sowie auf dem Parkplatz P1 sollen Parkscheinautomaten aufgestellt werden. Das kostet einmalig inklusive Einbau und Beschilderung etwa 160 000 Euro. Jährlich kommen dann noch Kosten von zirka 20 000 Euro für den Betrieb und die Unterhaltung der Automaten auf die Stadt Kiel zu.

Um das Antennenfeld und den Deichweg nutzen zu können, müssen Vereinbarungen mit den jeweiligen Eigentümern der Fläche geschlossen werden. „Entsprechende Verhandlungen werden derzeit geführt“, heißt es in der Vorlage weiter.

Sicherheitsdienst weiterhin am Falckensteiner Strand

Die Kosten des Sicherheitsdienstes werden zunächst nicht ganz wegfallen. Um Verkehrschaos und Blockaden der Rettungswege am Deichweg vorzubeugen, soll es vor allem an besucherstarken Tagen weiterhin eine Zufahrtskontrolle und nötigenfalls auch eine Zufahrtsbegrenzung durch einen Sicherheitsdienst geben. Geplant sind im Mai, Juni und September Kontrollen freitags bis sonntags von 12 bis 18 Uhr und in der Hauptsaison (Juli und August) an allen Tagen.

Perspektivisch will die Stadt aber die Parksituation nur durch regelmäßige Kontrollen städtischer Mitarbeiter überwachen lassen. Reicht das nicht aus, überlegt die Verwaltung, eine Wendemöglichkeit an der südlichen Zuwegung des Antennenfeldes zu schaffen. Um eine langwierige Parkplatzsuche zu vermeiden, könnten mittelfristig auch Parkplatz-Anzeigetafeln zum Einsatz kommen.

Kostenloses Parken am Falckensteiner Strand ist hier möglich

Der Parkplatz P3 (Scheidekoppel) soll weiter kostenlos bleiben, die bisher ebenfalls gebührenfreien Flächen auf dem P2 (nördlich der Straße Koppelberg, im Bereich Kahlenberg) werden künftig nicht mehr für Autos zur Verfügung stehen. „Die Fläche ist an Dritte zur landwirtschaftlichen Nutzung verpachtet“, erklärt Stadtsprecher Gloy.