﻿Parken in Kiel: Ratsversammlung beschließt neues Konzept

Beim Parken in Kiel soll sich bis 2035 einiges ändern: Die Kieler Ratsversammlung hat am Donnerstag ein neues Parkraumkonzept beschlossen. Darin enthalten: ausgeweitetes Bewohnerparken, Parklets und Quartiersparkhäuser. Ein alternatives Konzept der CDU sorgte derweil für eine emotionale Debatte.

Kiel. Es soll nicht weniger als eine Neuordnung des Parkens in Kiel bis 2035 daraus werden: Die Kieler Ratsversammlung hat das neue Parkraumkonzept von Stadtbaurätin Doris Grondke am Donnerstagabend mit Stimmen von Grünen, SPD, FDP und SSW beschlossen. Das Konzept sieht unter anderem vor, öffentliche Flächen in Kiel „hochwertiger zu nutzen“.