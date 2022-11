Schulparkplätze in Kiel sollen nach dem Unterricht für die Allgemeinheit geöffnet werden. Darin sind sich Politik und Stadtverwaltung einig. Und auch Schulen zeigen sich bei dem Vorschlag gesprächsbereit. Die Umsetzung allerdings lässt auf sich warten. Warum ist das so?

Kiel. Werden in Kiel bald Parkplätze von Schulen nach dem Unterricht für Anwohnerinnen und Anwohner freigegeben? Jedenfalls kommt neuer Schwung in die schier unendliche Geschichte – am kommenden Donnerstag berät der Bauausschuss über das Thema. Doch obwohl sich Politik und Stadtverwaltung einig sind, auf diese Weise den Parkdruck vor allem im Bereich des Kieler Zentrums zu senken, dauert die Umsetzung. Insbesondere die Frage nach der Kontrolle von Fremdparkern zum Schulbeginn ist nach wie vor ungeklärt.