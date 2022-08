Auf dem Wilhelmplatz in Kiel ist das Parken ab Sonnabend, 27. August, nicht möglich. Grund ist ein Zirkus, der auf dem Platz sein Zelt aufschlägt. Die Details.

Kiel. Pendler und Anwohner müssen für rund zwei Wochen woanders parken: Der gesamte Wilhelmplatz in Kiel ist von Sonnabend, 27. August, 8 Uhr, bis Montag, 12. September als Parkplatz gesperrt. Der Grund: Der Circus Probst gastiert mit seinem Programm vom 1. bis 11. September auf dem Wilhelmplatz.

Am Sonnabend werden die Anker für die Zelte in den Boden gebracht, der eigentliche Aufbau beginnt dann am Montag. In der Zeit bis zum 12. September bleiben nur die Behindertenparkplätze am Amt für Soziale Dienste vom Kronshagener Weg her frei erreichbar.