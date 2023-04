﻿Start der Tourismussaison in Kiel: Parkplätze am Ostseekai nur noch für Kreuzfahrer

Beliebter Parkraum, direkt an der Kieler Förde: Der Parkplatz am Ostseekai ist ab sofort bis November gesperrt. Er ist für Kreuzfahrtpassagiere reserviert.

Kiel. Die Kreuzfahrtsaison in Kiel läuft an. Die Auswirkungen bekommen jetzt bereits Parkplatznutzer am Hafen zu spüren. Die beiden großen Parkplätze am Terminal 27 und 28 des Ostseekais sind für normale Nutzer gesperrt: Sie sind für Kreuzfahrtpassagiere reserviert.

Die Sperrung wird viele Monate andauern. Am 4. November soll um 18 Uhr die Abfahrt der „Aidanova“ die Sommersaison in Kiel beenden. Erst danach werden die Parkflächen auf dem Ostseekai für den Individualverkehr wieder freigegeben.

Der Seehafen Kiel hat auf seinem Areal unmittelbar vor der Saisoneröffnung einige Veränderungen vorgenommen, die auch der Sicherheit von Passagieren und Schiffsbesatzungen dienen sollen. „Wir haben eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet, so wie in Hamburg am Flughafen“, sagt Dirk Claus, Geschäftsführer der Seehafen Kiel GmbH. Der gesamte Fahrzeugverkehr soll jetzt über die Zufahrt beim Schifffahrtsmuseum auf das Terminal rollen.

Seehafen Kiel rüstet sich für Kreuzfahrer: Rund 100 Poller wurden installiert

Während die Lastwagen mit Proviant und Ausrüstung direkt in einen speziellen Sicherheitsbereich (ISPS) geführt werden, sollen Busse und Pkw der Passagiere auf spezielle Spuren geleitet werden. Um die Bereiche vor den Terminaleingängen frei von Fahrzeugen zu halten, wurden rund 100 Poller gesetzt und Sperrgitter aufgestellt, die den Fußgängerbereich abschirmen solen. Außerdem wurden Zebrastreifen und blaue Fußwege auf die Pflasterung gebracht.

All diese Maßnahmen sollen auch die Aufenthaltsqualität für die Kreuzfahrtpassagiere verbessern und die Verkehrssicherheit erhöhen. Zuvor hatte es dort besonders bei den Abfertigungen der großen Schiffe Probleme gegeben.

Gleichzeitig stellt der Hafen einen Teil der Pkw-Parkplätze den Kreuzfahrtpassagieren gegen Gebühr zur Verfügung. Weitere Parkflächen für Langzeitparker gibt es am Flughafen in Holtenau.