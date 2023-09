﻿Abschied in Pries-Friedrichsort: Pastor Roland Weiss verlässt die Kanzel

Kiel. „Ich war schon ein bisschen missionarisch drauf, aber immer zeitgemäß“, sagt Roland Weiss über sich. Wer den Pastor und seine Predigten kennt, würde wohl noch das Wort unorthodox hinzufügen. Nach fast 40 Dienstjahren – davon 30 als Pastor in Pries-Friedrichsort – wird er nun ganz normales Gemeindemitglied. „Ich bin gespannt, wie sich die neue Perspektive anfühlt“, sagt er. Den offiziellen Wechsel vom Pastor zum Gemeindemitglied will die Pröpstin Amuth Witt am 1. Oktober vollziehen – um 14 Uhr in einem Gottesdienst in der Kirche „Zum guten Hirten“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pastor Roland Weiss vor Ruhestand: Im Spannungsfeld zwischen Schule und Elternhaus

Als Sohn eines Marineoffiziers und einer Buchhalterin kommt Roland Weiss am 29. Oktober 1957 auf die Welt. 1978 macht er sein Abitur am Ernst-Barlach-Gymnasium in Kiel, studiert evangelische Theologie in Kiel und legt dort 1984 auch sein Examen ab. „Ich komme aus einem konservativen Elternhaus“, sagt Weiss. Das damals progressive Ernst-Barlach-Gymnasium habe für einige „Spannungsfelder“ im Hause Weiss gesorgt. „Mit 16 war ich mehr mit meiner Clique unterwegs und nur zum Schlafen da.“

Gleichzeitig weckt der Religionsunterricht sein Interesse, und er engagiert sich nach seiner Konfirmation aktiv in der Gemeindearbeit. Dabei lernt er Pastorenpersönlichkeiten kennen, die ihn durch ihre offene, freie und lebendige Art beeindrucken und zu Vorbildern werden. Sein Ziel ist klar: Er will Pastor werden – aber einer, „der nicht nur nach vorgeschriebenen Regeln handelt, sondern die Botschaft Gottes zeitgemäß vermittelt“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Pastor Roland Weiss reiste von Lübeck nach Argentinien

Noch während des Studiums heiratet Roland Weiss. Anschließend geht er als Vikar nach Bad Schwartau. Von 1986 bis 1992 arbeitet er als Pastor in Lübeck. Dann zieht es ihn in die Ferne. „Ich wollte mal Kirche in Übersee erleben.“ Es geht in eine deutsch-geprägte Gemeinde in Buenos Aires. „Ein Sammelbecken für alle, die deutsche Wurzeln hatten oder die deutsche Bubble noch brauchten.“ Bleiben will er sechs Jahre, bleibt aber nur anderthalb. Grund ist die Trennung von seiner Frau 1993. „Alleine wollte ich da nicht bleiben.“

Sein Bruder, inzwischen auch Pastor, sucht nach freien Stellen. Pries-Friedrichsort spricht Roland Weiss besonders an – die Mischung aus Industrie, Handel, Wohnen, Landwirtschaft und Strand. Er erinnert sich noch an den „Einzug auf eine Baustelle, die sich Pastorat nannte, die eigenen Habseligkeiten noch unterwegs auf einem Ozeanfrachter, aber ein überaus freundlicher Empfang“.

Derzeit ist das Pastorat wieder eine Baustelle. Nach 30 Jahren wird es für seine Nachfolgerin, die gebürtige Finnin Anna Benkiser-Eklund, hergerichtet. Sie kommt noch pünktlich zur Fusion der Nordgemeinden Altenholz, Schilksee/Strande, Holtenau und Pries-Friedrichsort.

Ein Bild aus der Anfangszeit: Pastor Roland Weiß vor der Pries-Friedrichsorter Kirche „Zum guten Hirten“. © Quelle: Michael August

Neben zahllosen Taufen – auch am Strand – Konfirmationen und Trauungen ruft Roland Weiss die Seglergottesdienste zur Kieler Woche ins Leben, holt die Kieler Tafel ins Gemeindehaus und lässt eine Photovoltaikanlage darauf bauen. Er engagiert sich in der Notfallseelsorge, dem späteren Kriseninterventionsteam, das beispielsweise bei tödlichen Unfällen gerufen wird. Hilft bei familiären Konflikten und kümmert sich um Menschen am Rande der Gesellschaft. „Für sie sind wir oft das letzte Netz, das sie auffängt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als Pastor hat Roland Weiss viele Schicksalsschläge erlebt, darunter auch Jugendliche, die sich das Leben genommen haben. „So etwas geht unter die Haut und beschäftigt einen lange. Man wird auch mal sauer auf Gott, geht ins Zwiegespräch und hadert mit ihm.“

Lesen Sie auch

In den jüngsten 30 Jahren sind die Kirchen leerer geworden. „Corona war ein deutlicher Einschnitt“, sagt Weiss. Nicht nur die Zahl der Konfirmanden sei zurückgegangen, auch die der Trauungen. Weiss führt das auf mangelnde Bindungsbereitschaft und Entfremdung von der Kirche zurück.

Und noch etwas habe sich verändert: „Die Bereitschaft der Menschen, sich auf Gruppen einzulassen, auf ein Setting, das sie nicht selbst bestimmen können, hat abgenommen. Dennoch ist der Wunsch nach Gemeinschaft größer geworden.“ Das klingt zunächst paradox. „Die Menschen lieben Gemeinschaft, aber nur, wenn sie alles so weitermachen können, wie sie es wollen“, erklärt Weiss.

Dennoch habe er in seinen 30 Pastoren-Jahren „nie den Drang verspürt, woanders hinzugehen“. Auch im Ruhestand will er der Gemeinde treu bleiben. In unmittelbarer Nähe zu seiner einstigen Wirkungsstätte hat er bereits sein neues Heim bezogen. So bleibt die Chance, ihn irgendwann vertretungsweise bei einer seiner zeitgemäß unorthodoxen Predigten zu erleben.

KN