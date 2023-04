﻿Pendeln in SH: „Wenn ich Geld hätte, würde ich mit dem Auto fahren“

Die Studentin Alina Thomann (23) pendelt mit dem Zug zwischen Kiel und Flensburg. Sie berichtet von Dauerproblemen auf der Strecke. Für die Bahn spreche nur das unschlagbar günstige Studententicket. Nächste Folge in der Reihe „Pendeln in SH“.

Wohnt lieber in Kiel als in Flensburg: Studentin Alina Thomann nimmt daher die langen und nervigen Bahnfahrten zur Uni in Kauf.

Kiel. 1,2 Millionen Menschen in Schleswig-Holstein pendeln täglich zur Arbeit, viele davon mit Bus und Bahn. Doch warum ziehen sie den ÖPNV als Verkehrsmittel vor, was stört sie und was ließe sich verbessern? Wir lassen Pendlerinnen und Pendlern aus Schleswig-Holstein auf KN-online zu Wort kommen, diesmal Studentin Alina Thomann aus Kiel.

Als die 23-Jährige im September 2021 mit einem Lehramtsstudium an der Universität in Flensburg startete, wollte sie, dass Kiel ihr Lebensmittelpunkt bleibt, denn hier hat sie Familie, Freunde und ihre eigene Wohnung. Statt umzuziehen, pendelt sie seither lieber mit der Bahn.

Wohin geht’s?

Von Kiel-Mitte fahre ich in der Vorlesungszeit mehrmals pro Woche nach Flensburg zur Europa-Universität und nach den Veranstaltungen wieder zurück.

Wie lange dauert es von Tür zu Tür?

Etwa 2,5 Stunden. Wenn ich also gegen 7.45 Uhr zu Hause losgehe, bin ich um 10.15 Uhr in der Uni. Manchmal starten die Seminare aber auch schon um 8.15 Uhr, dann muss ich sogar schon vor sechs los. Der Bus hält bei mir in Kiel zum Glück quasi vor der Haustür und braucht sieben Minuten bis zum Hauptbahnhof. Von dort geht’s dann mit dem Regionalzug weiter bis zum Hauptbahnhof Flensburg, das dauert im Normalfall momentan eine Stunde und 50 Minuten. Am Hauptbahnhof in Flensburg nehme ich dann nochmal den Bus bis zum Campus.

Welche Ersparnis bringt das neue 49-Euro-Ticket?

Ich spare gar nichts, weil ich ein Semesterticket habe. Das Ticket ist für Studierende Pflicht und kostet an den Flensburger Hochschulen 176 Euro pro Semester, ist also mit knapp 30 Euro monatlich sogar deutlich günstiger als das 49-Euro-Ticket. Es beschränkt sich aber auch auf Schleswig-Holstein und Hamburg.

Wo hakt’s?

Auf der Strecke Kiel-Flensburg gibt es Dauerprobleme. Weil die Deutsche Bahn die Schleibrücke erneuert, fährt der Zug nicht durch, sondern man muss auf der einen Seite der Schlei aus dem Zug aussteigen, zu Fuß über die Brücke gehen und in den Zug steigen, der auf der anderen Flussseite schon wartet. Alternativ kann man zum Beispiel auch über Rendsburg fahren, dann muss man aber auch umsteigen und eine halbe Stunde auf dem kalten Bahnsteig warten. Deswegen gehe ich im Winter lieber zu Fuß über die Brücke, da ist man schneller wieder im Warmen. In meinem zweiten Semester hatte die Deutsche Bahn einen Schienenersatzverkehr eingerichtet, der Bus brauchte nur 70 Minuten und pendelte im Stundentakt. Das war viel besser, wäre wirklich gut, wenn das wieder eingeführt wird.

Ein besonders schlimmes Erlebnis beim Pendeln …

... hatte ich auf der Strecke nicht. Es nerven mich einfach diese langen Fahrten, das Warten, das Umsteigen und die Ungewissheit. Manchmal fahren die Züge nämlich auch gar nicht, dann muss ich das Auto nehmen. Ich pendele auch noch alle zwei, drei Wochen mit der Bahn nach Göttingen. Das dauert mit dem ECE normalerweise drei Stunden, manchmal aber auch viel länger. Als letztens alle Züge Richtung Süden ausgefallen waren, habe ich für diese Strecke sogar sieben Stunden gebraucht.

Das sind meine Mitfahrer.

Es sind noch viele andere Pendler im Zug: Studierende, Schüler und Berufstätige. Die meisten sind einzeln unterwegs, manche auch in kleinen Gruppen zu zweit oder zu dritt.

Warum ÖPNV?

Ich habe zwar ein Auto, aber ich fahre mit Bus und Bahn, weil die Spritpreise einfach so hoch sind. Wenn ich Geld hätte, würde ich mit dem Auto fahren.