﻿Pendeln in SH: Traute Wernitz fährt seit 18 Jahren mit dem „Kielius“

Seit 18 Jahren pendelt Traute Wernitz mit dem „Kielius“ von Kiel zum Flughafen Hamburg. Fast drei Stunden pro Arbeitstag verbringt sie vor allem zwischen Urlaubern und Flughafen-Mitarbeitern. Was sie auf ihrem Weg schon erlebt hat, erzählt die 66-Jährige in unserer Reihe „Pendeln in SH“.

Traute Wernitz wohnt in der Wik und arbeitet am Flughafen Fuhlsbüttel. Für die Fahrzeit benötigt sie am Tag drei Stunden.

Kiel. 1,2 Millionen Menschen in Schleswig-Holstein pendeln täglich zur Arbeit, viele davon mit Bus und Bahn. Warum wählen sie den ÖPNV? Was erleben sie? Was sparen sie? Wir stellen Pendlerinnen und Pendlern aus Schleswig-Holstein diese und weitere Fragen. Ihre Antworten veröffentlichen wir regelmäßig auf KN-online.

Heute berichtet Traute Wernitz (66) aus Kiel. Sie arbeitet seit 18 Jahren am Hamburger Flughafen. Seit Anfang an nutzt sie für ihren Arbeitsweg den Airport-Bus „Kielius“ – und hat in der Zeit viel erlebt.

Wohin geht’s?

Traute Wernitz: Von meinem Wohnort im Kieler Stadtteil Wik zum Hamburger Flughafen. Dort arbeite ich seit 18 Jahren in einem Reisebüro. Anfangs nur als Aushilfe am Wochenende, um mir etwas dazuzuverdienen, dann viele Jahre hauptberuflich. Ich habe dafür sogar meinen Job in Kiel aufgegeben. Inzwischen bin ich Rentnerin und arbeite dort noch an drei Tagen pro Woche.

Wie lange dauert es von Tür zu Tür?

Ich fahre 20 Minuten mit dem Bus von meinem Zuhause im Anscharpark in der Wik zum Hauptbahnhof. Die Fahrt mit dem Airport-Bus „Kielius“ dauert rund 80 Minuten. Das Pendeln nimmt somit gut drei Stunden pro Arbeitstag in Anspruch. Ich verlasse gegen 8.30 Uhr das Haus, um den „Kielius“ um 9.15 Uhr zu bekommen. Nach meiner Schicht um 19 Uhr fahre ich wieder zurück. Da ich seit 18 Jahren im selben Unternehmen arbeite, erlaubt mir mein Chef, meine Arbeitszeiten an den Zeiten des „Kielius“ auszurichten.

Pendeln in SH: Eine Fahrerin brachte Traute Wernitz das Portemonnaie zur Arbeit

Wo hakt’s? Und was muss geschehen, damit es besser wird?

Früher fuhr der „Kielius“ stündlich, seit der Corona-Pandemie nur noch alle zwei Stunden. Es wäre schön, wenn der alte Takt wieder eingeführt werden würde. Insgesamt aber bin ich sehr glücklich über den „Kielius“: Ohne ihn hätte ich meinen tollen Job nicht. Denn mit Zug und S-Bahn zum Flughafen zu kommen, ist viel, viel anstrengender und dauert noch länger.

Mein schlimmste Erlebnis beim Pendeln war…

Ich erinnere keines. Aber viele tolle Erlebnisse: Viele Fahrer der Autokraft habe ich kennengelernt, in Rente gehen gesehen, mittlerweile begrüße ich viele mit einem norddeutschen Moin. Mein Jahresabo ist zweitrangig, Gesichtserkennung genügt. Einmal musste mich ein Fahrer am Airport wecken: Er fährt immer noch den „Kielius“ und besucht mich so manches Mal an meinem Counter im Airport. Auch mein Portemonnaie mit einigen 100-Euro-Scheinen drin habe ich schon mal im Bus vergessen. Eine ehrliche Fahrerin hat es gefunden und mir bei ihrer nächsten Fahrt zum Flughafen gebracht.

Zusammen mit Urlaubern und Stewardessen im „Kielius“ zum Flughafen Hamburg

Das sind meine Mitfahrer:

Viele Urlauber, Beschäftigte am Flughafen, auch Piloten oder Stewardessen.

Warum ÖPNV?

Die Fahrt ist für mich Entspannung. Ich lese, gucke fern, schreibe E-Mails oder hole noch Schlaf nach. Ein Auto kam für mich nie infrage: zu teuer, zu anstrengend, zu umweltschädlich. Auch ein Umzug nach Hamburg war nie eine Option, da ich meine Stadt am Meer zu sehr liebe. Ebenso wie die Arbeit, die ich trotz verschiedener Angebote nie aufgegeben habe.

49-Euro-Ticket spart Traute Wernitz 100 Euro pro Monat

Was würde es etwa kosten, wenn Sie die Strecke mit dem Auto absolvieren würden einschließlich Benzin, Versicherung, Steuern und Parkplatz am Zielort?

Ich bräuchte zunächst ein eigenes Auto: Ich teile mir nämlich seit einem Jahren einen Wagen mit einer Freundin. Benzin, Versicherung und Steuern würde pro Monat sicher mehr als 500 Euro kosten. Auf dem Mitarbeiterparkplatz würde ich knapp vier Euro täglich bezahlen, also bei aktuell drei Tagen pro Woche circa 50 Euro.

Was sparen Sie im Vergleich zum aktuellen Ticket, wenn das 49-Euro-Ticket eingeführt wird?

Für mein Jahresabo für den „Kielius“ zahle ich aktuell monatlich 150 Euro und spare somit in Zukunft hundert Euro. Hinzu kommen in meinem Fall 50 Euro für das Monatsticket der KVG, das dann auch vom 49-Euro-Ticket abgedeckt ist. Das neue Deutschlandticket wird für mich eine ganz tolle Sache.