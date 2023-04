Viermal pro Woche pendelt Frank Ullrich (54) von Kiel-Oppendorf in die Innenstadt zur Hauptstelle der Förde Sparkasse – und berichtet, dass er trotz seines Jobtickets Mehrkosten für Sprit und Parken in Kauf nimmt. Denn seit Jahresbeginn steigt er wieder häufiger ins Auto. Das ist der Grund.

Kiel. 1,2 Millionen Menschen in Schleswig-Holstein pendeln täglich zur Arbeit, viele davon mit Bus und Bahn. Doch warum ziehen sie den ÖPNV als Verkehrsmittel vor, was erleben sie auf ihrem Arbeitsweg und was sparen sie im Vergleich zum Auto? Wir stellen Pendlerinnen und Pendlern aus Schleswig-Holstein diese und weitere Fragen. Ihre Antworten veröffentlichen wir regelmäßig auf KN-online. Diesmal berichtet Frank Ullrich (54), verheirateter Vater von zwei Kindern aus Kiel-Oppendorf, über seinen Arbeitsweg zur Förde Sparkasse in der Kieler Innenstadt.