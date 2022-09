Immer mehr Schwangere aus Schleswig-Holstein gehen zur Entbindung ins UKSH nach Kiel und Lübeck, weil die Geburtskliniken in ihrer Nähe schließen. Die Folge sind stundenlange Wartezeiten für die Hochschwangeren und eine Belastung für Hebammen, Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte.

Kiel. Die Situation an ihrer Geburtsklinik bereitet dem UKSH Sorgen. Weil mehrere Kliniken in Schleswig-Holstein ihre Kreißsäle geschlossen haben, gehen immer mehr Schwangere zur Entbindung ins Uniklinikum nach Kiel. Laut UKSH-Sprecher Oliver Grieve komme es dort nun zu Wartezeiten und Engpässen. „Das braucht man nicht schönzureden. Das ist keine gute Situation.“

Wie berichtet wurden zuletzt die Geburtskliniken in Eckernförde und in Preetz geschlossen, bis Ende des Jahres schließt die Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg. In den Jahren zuvor hatten die Kreißsäle in Oldenburg, Bad Oldesloe und Westerland dichtgemacht. Die verbliebenen Kliniken müssen die Engpässe nun auffangen.