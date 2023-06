﻿Pflichtabgabe für den ÖPNV in Kiel? Das steckt hinter der Grünen-Idee

Kiel. Eine Idee der Grünen in Kiel sorgt für Aufsehen: Die Partei regt an, über eine verpflichtende Abgabe für den ÖPNV zu sprechen – ähnlich wie beim Rundfunkbeitrag. In groben Zügen könnte das bedeuten, dass Kielerinnen und Kieler eine monatliche Abgabe zahlen müssen und dafür den ÖPNV ohne weitere Kosten nutzen dürfen. Schon jetzt werden kritische Stimmen laut. Ist eine mögliche Umsetzung überhaupt realistisch?

Öffentlich diskutiert wird diese Idee in Kiel, seit sie vor wenigen Tagen im aktuellen Sondierungspapier von Grünen und SPD in Kiel aufgetaucht ist. Es sind nur drei Worte des fünfseitigen Papiers, die auf die ÖPNV-Abgabe hinweisen: Die „Umlagefinanzierung des ÖPNV“ heißt es dort, könne eine neue Einnahmemöglichkeit für die Stadt eröffnen. Wer mit Grünen und SPD spricht, erhält unterschiedliche Antworten, welche Bedeutung das eigentlich hat.

Grünen-Kreischef Philipp Walter betont mehrfach, dass es sich dabei lediglich um „eine Idee“ handle. Es gebe weder ein ausgefertigtes Konzept, noch werde man in den Kooperationsgesprächen bei diesem Punkt eine „rote Linie“ ziehen. Aber: „Wir wollen das Thema breit in der Stadtgesellschaft diskutieren.“ Die Grünen hatten die ÖPNV-Umlagefinanzierung auch in ihrem Wahlprogramm aufgelistet.

ÖPNV-Abgabe in Kiel: Grüne sehen viele Vorteile

Die Grundidee sieht laut Walter vor, dass jeder Bürger und jede Bürgerin in Kiel einen finanziellen Beitrag zum ÖPNV leisten soll. Dabei ist es unerheblich, ob die Person überhaupt mit Bus und künftig der Stadtbahn fährt. Kielerinnen und Kieler bräuchten durch die Abgabe in Kiel kein ÖPNV-Ticket mehr kaufen. Gar keine Abgabe fiele zum Beispiel für Kinder und Bürgergeldempfänger an.

Walter sieht in der Idee gleich mehrere Vorteile. Zum einen werde der ÖPNV deutlich attraktiver, weil alle den Nahverkehr nutzen könnten. Durch diese stärkere Nutzung des Nahverkehrs könnten auch die Autofahrer profitieren, weil weniger Menschen mit dem Auto unterwegs seien und die Straßen dadurch freier wären.

Das eingenommene Geld würde in diesem Modell eins zu eins wieder in den ÖPNV investiert. Durch die zusätzlichen Mittel wäre die Stadtkasse entlastet und mehr Steuergeld für andere Projekte vorhanden – beispielsweise den Ausbau von Kitas. Und: Die zweckgebundenen ÖPNV-Mittel wären unabhängig vom sonstigen Haushalt – man müsste bei einer schwierigen finanziellen Lage also nicht am Nahverkehr sparen.

SPD lehnt Pflichtabgabe für ÖPNV ab

Da es sich dabei lediglich um eine Idee handelt, gibt es auf viele Detailfragen noch keine Antworten. Zur möglichen Höhe der Abgabe gibt es noch keine Angaben. Auch für Deutschlandticket-Inhaber wäre noch eine Lösung zu überlegen, damit diese nicht doppelt zahlen.

Gäste in Kiel müssten wohl trotzdem Tickets kaufen, möglich wäre auch eine Art Tourismusabgabe. „In Stein gemeißelt ist dabei nichts“, so Walter. Auch eine rechtliche Grundlage müsse man sehr genau prüfen.

ÖPNV-Abgabe auch andernorts Thema Die Idee einer ÖPNV-Abgabe wird nicht nur in Kiel diskutiert. In Berlin hatte die ehemalige Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) eine ÖPNV-Umlage in Höhe von 15 bis 20 Euro im Monat ins Spiel gebracht – gezahlt von allen Bürgerinnen und Bürgern. Im Koalitionsvertrag der neuen Großen Koalition in Berlin taucht dieser Punkt nicht mehr auf. In Baden-Württemberg ist von der grün-schwarzen Landesregierung ein sogenannter Mobilitätspass angedacht, mit dem Kommunen zusätzliche Einnahmen über eine ÖPNV-Abgabe einnehmen könnten. Dabei liegen unterschiedliche Varianten auf dem Tisch: ein Pflichtbetrag für alle Einwohnerinnen und Einwohner, eine Abgabe für Kfz-Halter, die dafür ein ÖPNV-Guthaben erhalten sowie eine Straßenbenutzungsgebühr.

Doch die reine Idee sorgt vielerorts für Verwunderung – sogar bei der SPD, die das Sondierungspapier mitverfasst hat. Kreischefin Gesine Stück erklärt auf Nachfrage, dass es eine verpflichtende ÖPNV-Abgabe „mit der SPD nicht geben wird“.

ÖPNV-Abgabe in Kiel: CDU übt scharfe Kritik

Warum es die Umlagefinanzierung ins Sondierungspapier geschafft hat? Es sei nur ein grobes Papier, so Stück, wo auch verschiedene Überlegungen aufgezählt wurden, wie die Stadt Mehreinnahmen generieren könne. Es sei aber noch nie so gewesen, dass alle Inhalte eines Sondierungspapiers auch in einem Kooperationsvertrag auftauchen.

Doch der Inhalt des Sondierungspapiers wird schon politisch diskutiert. Der CDU-Kreisvorsitzende Tobias von der Heide spricht davon, dass die grün-rote Verkehrspolitik die „Spaltung der Stadtgesellschaft“ weiter voranbringen werde. Explizit werden die „Zwangsabgaben für den ÖPNV“ kritisiert.

SSW-Ratsherr Marcel Schmidt befürchtet, dass „die Akzeptanz des ÖPNV und der Stadtbahn unter diesen Plänen leiden und beschädigt werden könnte“. Kielerinnen und Kieler in Zeiten von hoher Inflation zur Kasse zu bitten, sei „kaum sozialverträglich durchführbar“.

Unterstützung bekommen die Grünen von der Ratsfraktion Linke/Die Partei: ein umlagefinanzierter ÖPNV sei eine Forderung, die die Linke schon seit vielen Jahren stelle, so der Fraktionsvorsitzende Björn Thoroe.

