﻿ÖPNV-Pflichtabgabe in Kiel: Fehlstart vor dem Start von Grün-Rot

Kiel. „Kein Satz steht zufällig darin“ – gemeint ist das Sondierungspapier, und der Satz stammt von Kiels SPD-Kreischefin Gesine Stück. Sie wollte damit betonen, dass trotz vieler grüner Punkte auch die Handschrift des inzwischen kleineren Kooperationspartners im Detail herauszulesen ist. Zwei Tage später kassiert sie die wohl brisanteste Idee der Grünen wieder ein. Eine Pflichtabgabe für den ÖPNV werde es mit ihrer SPD nicht geben, sei ja alles nicht so verbindlich, was auf diesen fünf Seiten steht, der Kooperationsvertrag sei entscheidend.

Was lernen wir daraus? Erstens: Ein Sondierungspapier ist so nachhaltig wie das Geschwätz von gestern. Zweitens, noch schlimmer: Die Mitglieder der Grünen stimmen über ein Schriftstück ab und damit für Grün-Rot, das in Teilen schon jetzt von der SPD nicht mitgetragen wird. Drittens, und jetzt wird es besonders bitter: Offenbar fehlte beiden Partnern die Sensibilität für dieses Thema. Wenn es für die einen keine „rote Linie“, also verhandelbar, ist und für die anderen ein Tabu, warum steht es dann überhaupt in diesem Papier? Dass eine Pflichtabgabe für den ÖPNV gerade in einer Phase der Inflation und Wochen nach der Einführung des Deutschland-Tickets zu Stirnrunzeln bis Entsetzen führt, muss jedem klar gewesen sein.

Kein Satz steht zufällig darin – offenbar doch. Der Impuls liegt nun nahe, das Ganze als einen Fehlstart für die neue Kooperation zu werten. Doch, um in der SPD-Logik zu bleiben, ist ja noch gar nichts gestartet. Besser macht es das nicht. Nun muss der Kooperationsvertrag sitzen.

