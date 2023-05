﻿Boulangerie Philine: Was die neuen Pächter mit dem Kieler Café vorhaben

Kiel. Eigentlich ist in der Holtenauer Straße 162 noch kein Publikumsverkehr vorgesehen. Doch weil die Tür für einen Moment offensteht, nutzt die Dame aus der Nachbarschaft ihre Chance: „Den Boden sollten Sie auf jeden Fall so lassen!“, sagt sie und erhascht dabei einen Blick in die Räumlichkeiten der ehemaligen Boulangerie Philine. Bastian Brück nickt. Keine Sorge, der Fußboden soll bleiben.

Ansonsten ist der Gastraum des beliebten Cafés gerade weitgehend leergeräumt. Seine Wände sind bereits neu gestrichen und nun sandfarben. Der Tresenbereich ist etwas verkleinert. Viel mehr ist noch nicht auszumachen. Wie es hier Ende des Monats aussehen wird, wenn aus Philine das Kahlo geworden ist? „Wir wollen schon an die Atmosphäre dieses Ortes anknüpfen“, betont Bastian Brücks Partnerin Anne Schmalfeld. „Aber es soll alles etwas minimalistischer werden.“

Brunch-Bistro Kahlo: Betreiber Bastian Brück wurde in Kiel mit dem Sandhafen bekannt

Im Zuge der Schließung von Philine Oldehus’ Boulangerie, die in Neumünster zu neuem Leben erwacht ist, hatten sich in Kiel einige Gastronomen um die Nachfolge beworben. Das Paar konnte sich mit seinem Konzept durchsetzen. „Wir hatten es schon vor einigen Jahren entwickelt und seitdem in der Tasche gehabt. Die Zeit war wohl reif“, sagt Bastian Brück, der in der Kieler Gastroszene vor allem als Mitinhaber der schwimmenden Strandbar Sandhafen an der Kiellinie bekannt wurde.

Von diesem Projekt hat sich der 37-Jährige im vergangenen Jahr verabschiedet und schlägt zusammen mit Anne Schmalfeld, die gerade ihr Betriebswirtschaftsstudium an der Kieler Fachhochschule abgeschlossen hat, jetzt ein neues Kapitel auf. Fragt man Brück nach dem großen Thema des Kahlo, kommt ihm der Begriff Brunch in den Sinn. „Allerdings meine ich damit vor allem, dass es unsere Speisen den ganzen Tag über gibt“, führt der Gastronom aus und ergänzt, dass es sich dabei um Gerichte handeln wird, die man in Kiel noch nicht oder nur selten bekommt. Zum Beispiel den amerikanischen Frühstücksklassiker Eier Benedict oder die Trendgerichte Overnight Oats und Smoothie Bowls, ein amtliches Pastrami-Sandwich, French Toast und authentisch amerikanische Bagels.

Gäste, die hier schon mal kurz reinschnuppern möchten, müssen sich noch gedulden. Das Kahlo in den Räumlichkeiten der ehemaligen Boulangerie Philine in Kiel wird bestenfalls Ende Mai, vielleicht aber auch erst im Verlauf des Monats Juni eröffnen. © Quelle: Ulf Dahl

An der Wand des Gastraums haben Anne Schmalfeld und Bastian Brück ein weißes Blatt aufgehängt, an dem zahlreiche Klebezettel hängen. Das Auge trifft auf Namen wie John’s Burgers, Loppokaffee, Lille, Hof Steffen und Meierei Horst. Der Fokus auf regionale Produzenten ist ein zweites Merkmal, das das Kahlo auszeichnen soll. „Wer bei uns isst, taucht zugleich in die hiesige Food-Szene ein“, sagt Anne Schmalfeld. Das Konzept sei ihnen eine echte Herzensangelegenheit, fügt die 29-Jährige an. Dementsprechend wollen sie und Brück auch viel selbst in dem Bistro präsent sein, das günstigstenfalls noch im Mai, auf jeden Fall aber im Verlauf des Monats Juni eröffnen soll.

Während dem Paar zunächst eine Kernzeit von 9 bis 18 Uhr vorschwebt, soll das Kahlo seine Türen für besondere Anlässe auch am Abend öffnen. „Das kann ein Fine-Dining-Event sein, eine geschlossene Gesellschaft – oder auch ein Taco Tuesday“, erläutert Brück.

Letzterer könnte dann auch als Reminiszenz an Frida Kahlo verstanden werden, deren Nachname für das Kahlo Pate stand. Tatsächlich kam Schmalfeld und Brück die Idee dazu auf einem längeren Trip durch Lateinamerika. Eine besondere Bedeutung soll die mexikanische Malerin im Konzept des Bistros ansonsten nicht spielen. Da sich das Kahlo aber in direkter Nachbarschaft zum Metro, dem darin beheimateten Café Retro und der Weinbar D. O. befindet, passt ein auf O endender Name hier auch ohne tiefere Bezüge optimal.

