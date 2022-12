﻿Warum es den Beruf des Fotografen noch braucht

Kiel. Wohin man nur klickt oder scrollt, das nächste Foto ist schon da. Seit Smartphones – zumindest rein technisch – nahezu perfekte Bilder ermöglichen, fällt es schwer, der Flut an Fotos zu entgehen. Nicht nur, aber vor allem im Internet. Doch wie wirkt sich diese Entwicklung auf die Arbeit professioneller Fotografen aus? Und wie können sie sich von der Masse absetzen? Ein Besuch am Photo- und Medienforum in Kiel, eine der wenigen Ausbildungsstätten in Deutschland, die eine Weiterbildung zum Fotografenmeister anbietet.

Lisa Harms ist frischgebackene Fotografenmeisterin aus Kiel. Sie sagt klar und deutlich: „Alle machen zwar viele Bilder, aber es kommt auf die richtigen Bilder an.“ Die Menschen seien ihrer Meinung nach total auf Bilder gepolt, gleichzeitig aber einer Reizüberflutung ausgesetzt. Die Aufmerksamkeitsspanne sinke dadurch stetig. „Da wird es immer wichtiger mit seinen Bildern ein gezieltes Statement mit einer klaren Botschaft zu setzen – dazu muss man natürlich wissen, wie man die Bildsprache einsetzt“, sagt Lisa Harms.

Fotografenmeisterin Lisa Harms: „Fotografie ist ein Kommunikationsmittel – und das sollte gelernt sein.“

Der Fotograf sei dabei unerlässlich: Mit seiner Kompetenz könne er aus der breiten Masse herausstechen. „Denn Fotografie ist ein Kommunikationsmittel, und das sollte gelernt sein. Wenn man das nicht gelernt hat, kann vieles schiefgehen, denn die Auftraggeber wollen ein geschultes Auge – und das lernt man nur in der Ausbildung und im Meister.“

Wer im Job weiterkommen möchte, kann sich auch durch Bildungsurlaube beim Photo+Medienforum weiterqualifizieren. © Quelle: Photo+Medienforum Kiel

„Durch den Überfluss an Bildern wird die Qualität der Bilder immer wichtiger“

Lisa Harms machte 2020 ihren Abschluss zur Fotografin in einem Kieler Porträtstudio und sammelte im Anschluss Berufserfahrung als Fotografengesellin. Auch für sie hat die Flut an Bildern einen Einfluss auf ihre Arbeit: „Vor allem, weil der Handwerksberuf des Fotografen leider immer noch kein geschützter Begriff ist. Der Meister hingegen schon.“

Aber letztendlich mache sich Qualität bezahlt: „Denn es ist nicht die Technik, die ein gutes Bild produziert, sondern der Mensch, der dahinter steht.“ Die Entscheidung, einen Meister draufzusatteln, traf sie aus verschiedenen Gründen. „Ich wollte mich selbst noch einmal spezialisieren. Im Meister erlernt man außerdem viele weitere Kompetenzen, darüber hinaus ist er einfach ein Qualitätssiegel“, erklärt Harms.

Im Mai dieses Jahres schloss sie ihren Meister ab, mittlerweile arbeitet sie selbst als Dozentin am Photo- und Medienforum Kiel und bildet den Nachwuchs aus. Dies tue sie mit Überzeugung, der Beruf des Fotografen habe definitiv noch immer Perspektive: „Durch den Überfluss an Bildern ist die Qualität der Bilder immer wichtiger. Salopp formuliert: Eine Mauer aufzubauen, Stein auf Stein zu setzen, das kriegen wahrscheinlich die meisten hin. Aber wenn Sie ein Haus bauen wollen, dann rufen Sie den Maurermeister.“

Fotoausstellung im Photo- und Medienforum Kiel Der Lehrgang der angehenden Fotografenmeister und -meisterinnen hat unter künstlerischer Leitung der Kieler Fotokünstlerin Peggy Stahnke Fotoserien zum Thema „Identität“ erarbeitet. Die Ausstellung ist in den Räumlichkeiten der traditionellen Kieler Fotoschule, dem Photo- und Medienforum Kiel, in der Feldstraße 9 – 11 montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr zu begutachten. Die Fotoserien werden noch bis zum 15. Dezember ausgestellt sein.

Photo- und Medienforum Kiel hat stabile Absolventenzahl

Das Photo- und Medienforum Kiel bildet pro Jahr rund 30 bis 40 Fotografenmeisterinnen und -meister aus. Die Absolventenzahl sei dabei bis auf einen leichten Einbruch zu Corona-Zeiten relativ stabil geblieben, so Harms. Ein Zeichen dafür, dass der Beruf für Arbeitnehmer noch immer attraktiv geblieben ist.

Hinzu kommt jedoch auch, dass einige Bedingungen, die man früher erfüllen musste, um einen Fotografenmeister zu beginnen, mittlerweile nicht mehr vorausgesetzt sind. „Es wird zwar geraten, ein bis zwei Jahre Berufserfahrung mitzubringen, allerdings ist dies keine Pflicht mehr“, sagt Lisa Harms.

„Ein Fotograf macht außerdem nicht nur die Klassiker wie Hochzeitsfotos, sondern zum Beispiel auch Werbeproduktionen. Und dabei geht es auch nicht nur um das Bildermachen – ein Fotograf konzipiert, besitzt Planungs- und Organisationskompetenz, kann Videos machen“, erklärt Harms. All das werde in der Weiterbildung zum Fotografenmeister beigebracht. Damit hebe sich der Fotograf klar von der Smartphone-Fotografie ab.