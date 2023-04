﻿Pilotprojekt: Kieler Traditionsschiff „Freedom“ segelt mit Solarstrom

Kiel. Solarstrom auf Seglern, das ist schon eine Weile nichts Neues mehr. Traditionssegler allerdings mussten bisher auf die regenerative Technik verzichten. Zu nischig der Markt, zu speziell die Anforderungen. Doch das Kieler Solar-Start-Up FLIN hat das nicht abgeschreckt. In Zusammenarbeit mit der Crew des Kieler Kulturschiffs „Freedom“ hat FLIN-Gründer Lasse Hochfeldt einen Prototyp entwickelt, der an diesem Freitag auf dem Bistro- und Veranstaltungssegler in der Kieler Hörn in Betrieb gegangen ist.

Pilotprojekt Solarstrom: Kieler „Freedom“-Crew wünscht sich auch nachhaltige Energie

Die Idee für das Projekt kam ursprünglich nicht vom Solar-Entwickler selbst, sondern von Jens Broschell, einem der Betreiber der „Freedom“. Nachhaltigkeit ist auf dem Schiff von jeher ein zentrales Thema. Die Zwischenwände sind mit Seegras gedämmt – ebenfalls das Produkt eines Kieler Start-Ups. Das gastronomische Angebot an Bord ist regional und vegan.

Keine Segel, sondern Solarmodule hängen am Mast des Traditionsseglers „Freedom“. © Quelle: Sven Raschke

„Ich dachte mir, irgendwie müssen wir doch erneuerbaren Strom auf dem Schiff erzeugen können“, sagt Broschell. Beim Googeln stieß er auf das Start-Up FLIN und nahm Kontakt auf. Zwar sind Gründer Hochfeldt und sein Team auf Solarsysteme für Boote und Jachten spezialisiert. Für Traditionssegler wie die „Freedom“ hatten sie allerdings bisher nichts im Angebot.

Doch dafür ist man schließlich ein innovatives Start-Up. Die Entwicklung begann Anfang 2022 – und es entstand, was nun am Freitag auf der „Freedom“ montiert wurde: zwei mal je sechs miteinander verbundene Solarkollektoren, die an den beiden Masten des Schiffs aufgezogen werden. Die speziell entwickelten Mastringe zur Befestigung benötigen keine Nut, wie sie bei Sportbooten, aber nicht bei Traditionsseglern vorhanden ist.

Die Konstruktion aus verschiedenen Kunststoffen und Seilen sitzt fest genug und lässt sich zugleich schnell wieder abmontieren. © Quelle: Sven Raschke

Die Konstruktion aus verschiedenen Kunststoffen und Seilen sitzt fest genug und lässt sich zugleich schnell wieder abmontieren. Laut Hochfeldt ist nichts verklebt, stattdessen wurden Schrauben verwendet. „Dadurch ist die Anlage leicht zu reparieren und recyceln“, sagt Hochfeldt.

Kieler Segelschiff „Freedom“ ist mit dem Solarstrom noch nicht autark

Jedes der Module liefert 100 Watt Strom, an beiden Masten zusammen sind es also insgesamt 1200 Watt. Der Verbrauch der „Freedom“ liegt laut Jens Broschell bei rund 5000 Watt. Landstrom wird also weiterhin benötigt. „Aber das Gute ist: Wir brauchen ja vor allem dann viel Strom, wenn gutes Wetter ist – und dann liefert die Anlage auch besonders viel.“

Die Kosten für die Module liegen bei insgesamt knapp 10.000 Euro. Leisten konnte sich die Schiffsgenossenschaft dies mit einer Förderung durch die „Smarte KielRegion“. Das vom Bund finanzierte Förderprojekt der Landeshauptstadt sowie der Kreise Rendsburg-Eckernförde und Plön hat das Ziel, Digitalisierung, Mobilität, Quartiersentwicklung und Umweltschutz voranzubringen.

FLIN-Gründer Lasse Hochfeldt (links) und Jens Broschell von der „Freedom“-Crew eint der Wunsch nach Nachhaltigkeit © Quelle: Sven Raschke

Auf der „Freedom“ ist das aus Sicht von Crew und Hochfeldt schon einmal gelungen. Wie schätzt der Solar-Entwickler die Erfolgsaussichten seines Nischenproduktes auf dem Markt ein? „Klar, der Markt ist nicht gerade riesig“, sagt Lasse Hochfeldt. „Aber ich denke schon, dass da was kommen wird. Wir haben bereits eine Anfrage von einem Traditionssegler aus Norwegen.“

Auch die Stadt Kiel ist bei der Einweihung der Solarpanels vertreten. Martina Baum, Referentin für Umwelt, zeigt sich begeistert. „Das ist ein wunderbares Projekt, das zeigt, wie die Energiewende gelingen kann“, so Baum. Jens Broschell von der „Freedom“ ergänzt: „Es geht auch darum zu zeigen: Wenn man auf so einem Schiff nachhaltigen Strom erzeugen kann, dann kann man es überall.“