﻿2022, aktuell noch kein gutes Jahr für Pilze in Schleswig-Holstein

Beim Pilze sammeln ist Vorsicht geboten

So romantisch die Vorstellung vom Waldspaziergang mit anschließender frischer Pilzpfanne sein mag – so unromantisch kann es werden, wenn beim Sammeln die wichtigsten Regeln missachtet werden. Als Sachverständige des Vereins Kieler Pilzfreunde erreichen Vivien Hauser jedes Jahr ein paar Dutzend Anrufe wegen Vergiftungsunfällen. In Schleswig-Holstein wachsen laut Hauser etwa 20 Pilzarten, die eine tödliche Vergiftung auslösen können. Dazu kommen 200 bis 300 Arten, die Magen-Darm-Beschwerden verursachen. Die wichtigste Regel: Zum Essen sollte man nur das mitnehmen, was man sicher kennt. Wer sich bei einem Pilz unsicher sei, solle ihn entweder stehen lassen oder separat sammeln und nachher durch einen Kenner der Pilzfreunde begutachten lassen, sagt Vivien Hauser. Elf Sachverständige bieten – verteilt über Schleswig-Holstein – eine kostenlose Beratung an. Was außerdem wichtig ist: Man sollte immer den ganzen Pilz ernten, statt ihn abzuschneiden. Am Fuß finden sich zentrale Merkmale, an denen eine Art erkannt werden kann. Mehr Infos, auch die Telefonnummern von Sachverständigen, finden Sie unter www.kieler-pilzfreunde.de