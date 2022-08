Eigentlich wollten Leon Clausen undJakob Brand als Industriedesigner Karriere machen. Doch jetzt hat sich das Duo einer ganz anderen Sache verschrieben. Unter dem Namen Pizza 00 zählt es zu den Senkrechtstartern der kulinarischen Gründerszene. Mit langer Teigführung und ungewöhnlichen Zutaten.

Kiel. Die Doppelnull in Pizza 00 ruft viele Assoziationen hervor — vom Badreiniger bis zum Superagenten. Dass sie aber auch für die italienische Mehlsorte „Tipo 00“ steckt, wissen nur fortgeschrittene Pizzaliebhaber. „Die Frage nach unserem Namen müssen wir wirklich sehr oft beantworten“, bestätigt Leon Clausen, der zusammen mit Jakob Brand das Start-up Pizza 00 betreibt, das in der Kieler Pizzaszene immer mehr von sich reden macht.

Wie so oft bei jungen Gründern stand am Anfang des Unternehmens weder ein großer Businessplan noch ein berufsbiografischer Zugang. Leon und Jakob waren beide Industriedesign-Studenten an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel und zufällig auch Nachbarn, als die Idee für Pizza 00 geboren wurde. „Irgendwann stießen wir an einer Tafel auf den Slogan Montag ist Pizzatag“, erinnert sich Leon an das Jahr 2018, als sie zum ersten Mal gemeinsam Pizza backten. Zusammen hatten sie viel Spaß. Und blieben dabei.