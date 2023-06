Welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz in der Medizin?

Kiel. Computerprogramme, die auf der Basis von einigen Stichworten einen kompletten Aufsatz schreiben können, gibt es bereits. Die Technologie für autonomes Fahren ist weit fortgeschritten. Doch wie ist der Stand beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Medizin? Darüber sprechen Rieke Beckwermert und Steffen Müller in der neuesten Folge von „Wohldosiert – der Gesundheits-Podcast der Kieler Nachrichten“ mit Prof. Kai Wehkamp, geschäftsführender Oberarzt am UKSH in Kiel und KI-Experte.

Erste Versuche, um zukünftig Künstliche Intelligenz am UKSH einzusetzen, gibt es bereits, berichtet Kai Wehkamp. Die KI solle aber nur verwendet werden, um Ärztinnen und Pfleger zu unterstützen und nicht, um ihnen Arbeit abzunehmen, betont der Experte.

Außerdem erklärt Wehkamp, welche Rolle KI in der Zukunft spielen wird, und er spricht über die Vorteile, aber auch die Gefahren durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Medizin.

