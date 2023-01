Schlafexperte gibt Tipps für einen gesunden Schlaf

Nach den Messerattacken am Ziegelteich sowie am Bahnhof hat die Kieler Polizei Beschuldigte identifiziert und Wohnungen durchsucht. Die Ermittlungen laufen aber noch, berichtete die Führung der Kieler Polizeidirektion im Polizeibeirat. Auch die Reichsbürger-Szene in Kiel war Thema in der Sitzung.