Polarlichter in Schleswig-Holstein: Senden Sie uns Ihre Fotos vom Naturschauspiel

Kiel. Einige Menschen machen extra Urlaub in Norwegen, Finnland oder auf Island, um Polarlichter zu sehen. Doch so weit muss man nicht reisen: In der Nacht von Sonntag auf Montag erschienen im Norden von Deutschland Polarlichter am Himmel.

Das faszinierende Naturschauspiel war unter anderem an der Ostsee, der Nordsee und am Nord-Ostsee-Kanal in Rendsburg zu beobachten. Ebenfalls gesehen wurden Polarlichter in Kiel.

Fotoaktion: Senden Sie uns Bilder der Polarlichter in Schleswig-Holstein

Gehören Sie zu den glücklichen Menschen, die in der Nacht ein Polarlicht mit bloßem Auge in Deutschland gesehen haben? Dann teilen Sie Ihre Erinnerung daran mit uns!

Laden Sie Ihre Bilder von Polarlichtern über Schleswig-Holstein hier hoch. Wir veröffentlichen die Fotos dann in einer Fotostrecke!

Auch in der Nacht von Montag auf Dienstag ist mit Polarlichtern in Deutschland zu rechnen: Ein geomagnetischer Sturm der Stärke G3 wird für Dienstag erwartet. Um die Polarlichter zu sehen, muss allerdings die Wolkendecke verschwinden.

Polarlichter in Schleswig-Holstein: Beste Chancen im Frühjahr und im Herbst

Polarlichter kommen zustande, wenn mehrere Faktoren zusammenspielen. Die Partikel, die das Leuchten erzeugen, entstehen bei Ausbrüchen auf der Sonne. Diese Partikel müssen aber nicht nur die korrekte Richtung einschlagen, um auf der Erde anzukommen, sondern auch stark genug sein, um in Deutschland sichtbar zu werden.

Hier kommt dann das richtige Timing ins Spiel: Kommen die Teilchen tagsüber an, bleiben sie unsichtbar – die Sonnenstrahlen sind zu hell. Die besten Chancen, Polarlichter in Schleswig-Holstein zu sehen, hat man im Frühjahr und Herbst. Die Erde steht dann ideal.