﻿Neuer Streit um alte Schwentinebrücke in Kiel

Kiel. Neuer Krach um die alte Schwentinebrücke: Die Oppositionsfraktionen von CDU, FDP und SSW in der Kieler Ratsversammlung fordern, das Bauwerk nach einem Jahr Verkehrsversuch zügig wieder für den Autoverkehr freizugeben. Die SPD und Stadtbaurätin Doris Grondke spielen dagegen erkennbar auf Zeit.

Die Dietrichsdorfer CDU-Ratsfrau Sigrid Schröter kündigte für die Ratsversammlung am 11. Mai einen Antrag an, den Verkehrsversuch so schnell wie möglich zu beenden, die Brücke für Autos wieder freizugeben, das Kopfsteinpflaster sofort durch geschnittenes Pflaster zu ersetzen und die Fahrbahnverengungen auf der Brücke zurückzubauen.

Opposition im Kieler Rat: Schaden von der Wirtschaft abwenden

FDP und SSW schließen sich dem Antrag an. „In der Abwägung aller Argumente sollte von der Fortsetzung des Verkehrsversuchs Abstand genommen werden, um weiteren finanziellen Schaden für Handel, Dienstleistung und Gastronomie in Wellingdorf und Dietrichsdorf abzuwenden“, sagt die FDP-Ratsfrau Christina Musculus-Stahnke.

SSW-Fraktionschef Marcel Schmidt sieht „keinen stichhaltigen Grund, den Verkehrsversuch auf der Schwentinebrücke mitsamt der Sperrung für Autos nach Ablauf des Jahres noch weiter aufrechtzuerhalten“. Die Verwaltung gefährde das Vertrauen der Menschen, wenn sie „die Beendigung und Auswertung des Verkehrsversuchs über die Kommunalwahl hinweg bewusst verzögert“.

SPD Kiel will ein längeres Verfahren

Die Kieler SPD-Vorsitzende Gesine Stück wirft den Oppositionsfraktionen „populistisches Getöse im Kommunalwahlkampf“ vor. „Auf welche Art und Weise die Brücke für Kfz-Verkehr freigegeben wird, wird in einem demokratischen Verfahren entschieden, das sachlich und unaufgeregt mit allen Beteiligten geführt werden soll.“ Matthias Hüls, SPD-Mitglied im Ortsbeirat Neumühlen-Dietrichsdorf, pflichtet bei: „Die SPD respektiert den Verfahrensweg unter Einbeziehung der Ortsbeiräte.“

Vorher hatte Stadtbaurätin Grondke in einer Mitteilung für den Bauausschuss empfohlen, den Verkehrsversuch über die Sommerferien hinaus zu verlängern. Dann soll das geschnittene Pflaster verlegt werden. Grondke: „Die Verwaltung erwartet, dass mit dem Umbau des Fahrbahnbelages in Verbindung mit einer Sperrung für den motorisierten Individualverkehr ein noch deutlich geringerer Anteil an Fehlnutzung erreicht wird.“