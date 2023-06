Mühlenstraße

Anwohner meldeten Schüsse: Polizeieinsatz in Kiel-Gaarden

In Kiel-Gaarden meldeten Anwohner am Freitagvormittag Schüsse. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen zu einem Einsatz in der Mühlenstraße aus.

Die Polizei rückte am Freitagvormittag in der Mühlenstraße in Kiel-Gaarden an, nachdem Anwohner Schüsse gemeldet hatten. Vor Ort fanden die Beamten nach ersten Erkenntnissen eine Platzpatrone. Ein Mann wurde in Gewahrsam genommen.