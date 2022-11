﻿Polizei ermittelt nach zwei Bränden in Mehrfamilienhäusern in Kiel

Zwei Brände hielten die Feuerwehr Kiel am Sonntag in Atem.

Der Sonntag hatte es für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in Kiel in sich. Gleich zwei größere Brände mussten in den Stadtteilen Dietrichsdorf und Hassee gelöscht werden. In einem Fall prüft die Polizei Brandstiftung als Ursache.