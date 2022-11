﻿Polizei fasst Sprayer nach Zeugenhinweis in Kiel

Sprayer haben die Brücke am Russeer Weg genau an der höchsten Stelle mit einem „Tag“ versehen.

Kiel. Beamte des 4. Polizeireviers haben in der Nacht zum Mittwoch einen Sprayer in Kiel-Gaarden festgenommen. Zeugen hatten die Polizei informiert. Im Stadtgebiet werden aber auch immer wieder neue „Tags“ der „Sprühdosen-Künstler“ entdeckt.

Gegen 2 Uhr beobachtete laut Polizei eine Zeugin im Kirchenweg eine Person, die eine Hauswand großflächig mit einem „Tag“ besprühte und informierte die Polizei über 110.

Polizisten des 4. Reviers konnten keine zehn Minuten später in der Schulstraße den 22 Jahre alten Tatverdächtigen antreffen und vorläufig festnehmen. Bei ihm stellten sie mehrere Spraydosen sicher.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte er mindestens drei Hauswände in der Umgebung mit dem Schriftzug „FUER“ besprüht haben. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen sowie der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens kam er auf freien Fuß.

Die Aktivitäten sind auch an Bundesautobahnen und bei der Bahn wieder verstärkt sichtbar. So prangt seit einigen Tagen an einer Brücke über der Autobahn 215 in Kiel ein „Tag“ in etwa 20 Metern Höhe.

Auch bei der Bundespolizei sind im Bahnbereich viele Verfahren in Arbeit. Nach einer Auflistung der Bundespolizei-Direktion Bad Bramstedt gab es 2021 allein 650 Schmierereien an Anlagen der Bahn in Schleswig-Holstein.