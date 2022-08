Regionales Superfood: Wie die Verture Farm in Kiel mit Microgreens das Grün revolutioniert

Microgreens sind nicht nur Nährstoff-, sondern auch Geschmacksbomben. Ihre professionelle Produktion in Indoor-Farmen zählt zu den kulinarischen Zukunftstechnologien. Mit der Verture Farm betreibt Felix Doobe die größte Microgreen-Gärtnerei in der Region – recht versteckt in der Kieler Ringstraße.