﻿Polizei Kiel klärt auf: So schützen Sie sich vor Trickbetrügern

Auch nach der Kommunalwahl am 14. Mai werden CDU, SPD, Grüne und FDP in der Stadtverordnetenversammlung unter sich bleiben. Die Bürgerinitiative „Unser Auenland“ will, anders als zunächst erwogen, nicht als Wählergemeinschaft antreten. In einer langen Erklärung rechnet die Intiative mit der Ortspolitik ab.