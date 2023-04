Mann beschädigte mehrere Scheiben und Autos am Südfriedhof

Kiel. Ein 22-Jähriger soll in der Nacht zum Dienstag am Südfriedhof in Kiel mehrere Scheiben des Amtsgerichts, zwei Autos und ein Fahrrad beschädigt haben. Zeugen riefen die Polizei, die nahm den alkoholisierten Mann fest. Die Nacht verbrachte der 22-Jährige im Polizeigewahrsam.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Polizei Kiel beobachtete ein Anwohner, wie der 22-Jährige um 22.40 Uhr mit einem Holzknüppel drei Fenster des Amtsgerichts Kiel beschädigte und dann in Richtung Kirchhofallee ging. Ein weiterer Zeuge meldete der Polizei, wie ein junger Mann im Bereich der Harmsstraße gegen ein Auto trat und einen weiteren Pkw mit einem Knüppel beschädigte. Zudem habe er auf ein Fahrrad eingetreten und mehrere Mülltonnen umgekippt.

Autos in Kiel-Südfriedhof beschädigt: Tatverdächtiger war alkoholisiert

Mehrere Streifenwagenbesatzungen suchten daraufhin den Mann. In der Harmsstraße trafen sie auf einen, der der Beschreibung der Zeugen entsprach und der gerade gegen einen Pkw trat. Sie nahmen den 22-Jährigen, der keine Angaben machen wollte, vorläufig fest.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille. Zur Verhinderung weiterer Straftaten brachten ihn die Beamten ins Polizeigewahrsam. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.