Polizei Kiel nimmt Jugendliche nach Raubüberfall auf Imbiss fest

Fahndungserfolg für die Polizei Kiel: Nach einem Raubüberfall auf einen Imbiss in Suchsdorf haben Ermittler drei Jugendliche in einem Linienbus vorläufig festgenommen.

Kiel. Nach einem Raubüberfall auf einen Imbiss in Kiel-Suchsdorf konnte die Polizei drei Jugendliche in einem Linienbus vorläufig festnehmen. Die zwei 16-Jährigen und der 17-Jährige hatten am Freitag nach 21 Uhr am Rungholtplatz einen 51-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer bedroht und Bargeld geraubt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, lenkte einer der Jugendlichen den Imbissmitarbeiter ab, so dass zwei weitere Personen den Verkaufsraum ungesehen betreten und sich hinter den Tresen begeben konnten. Nach der Bedrohung und dem Raub flüchteten sie mit einem mittleren dreistelligen Betrag durch den Hinterausgang.

Die Jugendlichen aus Kiel wurden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft nach Abschluss der Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Jugendlichen werden sich in einem Strafverfahren für die Taten verantworten müssen.