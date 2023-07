﻿Polizei Kiel war mit dem Fahrrad oft schneller am Einsatzort

Kiel. Bisher war es nur ein Pilotprojekt. Doch seit Donnerstag steht fest: Kiel ist künftig die erste Stadt in Schleswig-Holstein mit einer Polizei-Fahrradstaffel. Nach einem Jahr sind die Ergebnisse so überraschend gut, dass die vier Männer und zwei Frauen ab sofort fester Bestandteil der Polizei in Kiel sind.

Die frohe Kunde überbrachte Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) den Beamten an der Kiellinie in Kiel. „Ich freue mich sehr darüber, dass wir die Fahrradstaffel nun nach erfolgreich absolvierter Pilotphase in Kiel in den Regelbetrieb überführen können“, so Sütterlin-Waack.

Der Versuch war auf Initiative der Kieler Polizei gestartet worden – und mit viel Engagement der Kieler Polizisten aufgebaut worden. „Und auch aus eigenen Mitteln finanziert“, wie Ralph Garschke, Leiter des Abteilung 1 beim Landespolizeiamt, erklärte.

Es gab sogar eine Kooperation mit der Berliner Polizei zur Kieler Woche 2022, die weitere Erkenntnisse brachte.

22000 Kilometer in einem Jahr gefahren

Im Landeshaushalt für die Polizei gibt es für Fahrradstaffeln noch kein Budget. Das soll sich aber ändern. Jetzt werde geprüft, ob so etwas nicht auch landesweit eingerichtet werden könne. Bislang ist Kiel die einzige Stadt in Schleswig-Holstein, die eine Polizei-Fahrradstaffel hat. Und die hat sich in dem einen Jahr mit Bravour bewährt. „Gerade in städtischen Bereichen sind die Menschen heutzutage viel mehr mit dem Fahrrad unterwegs“, so die Ministerin.

22 000 Kilometer haben die Fahrrad-Polizisten in Kiel in eienm Jahr zurückgelegt. Dabei haben die Einsatzkräfte gezeigt, dass sie mit einer durchschnittlichen Anfahrtsdauer von fünf Minuten oft deutlich schneller an den Einsatzorten waren als die Streifenwagen.

Poller und Parks sind keine Hindernisse

Besonders die Nutzung der Wege durch Parks oder der mit Pollern gegen Autos gesperrten Straßen verkürzte die Einsatzfahrt der Fahrradstreifen in Kiel. Dabei bat Kiels Vize-Polizeichef Jochen Drews auch um Verständnis.

„Wenn die Kollegen mal bei Rot über eine Ampel fahren, ist eine Einsatzfahrt der Grund“, so Drews. Vorausgegangen waren Beschwerden von Bürgern, die Fahrradpolizisten beim Überqueren roter Ampeln beobachtet hatten.

Das Problem: Im Gegensatz zu den Streifenwagen fehlen den Fahrrad-Streifen Blaulicht und Martinshorn für Einsatzfahrten. Für diese Sondersignalmittel an Fahrrädern gibt es noch rechtliche Hürden in Deutschland.

Die Kieler Polizei-Bikes haben aber inzwischen immerhin entsprechende Beschriftung, Reflektorstreifen und Signalfarben. Und auch die Satteltaschen sind vollgepackt – die Ausstattung reicht vom Alkoholtest über Verbandsmaterial und Ersatzschläuchen bis hin zu Asservaten-Beutel und Absperrflatterband.

„Es macht schon sehr viel Spaß. Man ist mit dem Rad einfach näher am Bürger“, so Philip Hunecke von der Fahrradstaffel. Und auch vom Wetter hat sich das Sextett in Kiel bislang nicht abschrecken lassen.

Bei Schnee weniger Luft im Reifen

„Wir sind auch bei Schnee draußen gewesen und zum Teil besser vorangekommen“, so Hunecke. Der Geheimtipp: Einfach etwas Luft aus den Reifen lassen, dann klappt es auch im Winter. Aber natürlich mache es an schönen Tagen wie diesen besonders viel Spaß. Ob bei Evakuierungen oder Demonstrationen – die Fahrräder sind eine optimale Ergänzung der Streifenwagen. „Und dafür wurde kein Streifenwagen abgezogen“, sagte Drews.

Auch im Kreis Plön will die Polizei demnächst Fahrrad-Streifen testen. Wann Lübeck, Neumünster, Rendsburg oder Flensburg folgen, ist noch nicht absehbar.

KN