Kein Wettbewerb, sondern ein Aufruf die Meere zu schützen: Zum zweiten Mal findet das Schwimmevent Lighthouse Swim Open Water in der Landeshauptstadt statt. Mehr als hundert Schwimmer haben sich bereits angemeldet. Los geht es am Sonnabend, 30. Juli, in Schilksee. Auch für Nichtschwimmer gibt es Programm.