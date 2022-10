﻿Nach Brand in Abbruchhaus: Polizei nimmt Jugendlichen erneut fest

Nach einem Feuer in Gaarden hat die Polizei einen Jugendlichen jetzt ein zweites Mal festnehmen müssen. Wegen mehrerer Straftaten kam er am Freitag in Haft. Der 17-Jährigen ermittelt die Kieler Polizei in mehreren Fällen.

Kiel. Drei Wochen nach dem Feuer in einem Abbruchhaus in der Werftstraße ist ein Tatverdächtiger am Freitag in Haft genommen worden. Am 6. Oktober hatte es am Nachmittag gegen 14 Uhr plötzlich in dem leerstehenden Mehrfamilienhaus gebrannt.

In dem Haus waren Unrat und Sperrmüll im ersten Stock plötzlich in Flammen aufgegangen. Da es weder Strom noch Bewohner in dem Gebäude gab, wurde schnell auf Brandstiftung als Ursache getippt. Bei der Befragung von Zeugen war noch am 6. Oktober ein 17 Jahre alter Jugendlicher in den Fokus der Ermittlungen gekommen.