﻿Polizei baut mobile Wache am Kieler Hauptbahnhof ab

Am Tag vor Weihnachten schließt die Polizei ihre mobile Wache am Kieler Bahnhof. Nach zwei Messerattacken war sie dorthin verlegt worden – seitdem blieb es ruhig. Mit Fußstreifen will die Polizei weiter Präsenz zeigen. Festnahmen gab es nach den Taten nicht, aber Durchsuchungen bei Tatverdächtigen.

Kiel. Die Polizei schließt die mobile Wache am Kieler Hauptbahnhof. Sie war am 6. Dezember vom Weihnachtsmarkt dorthin verlegt worden, weil am 29. November und 3. Dezember vor dem Bahnhof jeweils ein Jugendlicher durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt worden war. Hintergrund war ein Konflikt zwischen zwei Jugendgruppen. Dieser hat sich offenbar in den vergangenen Monaten entwickelt.

Die Polizei wolle am Bahnhof aber weiterhin mit täglichen Fußstreifen Präsenz zeigen, sagte Matthias Arends, Sprecher der Polizeidirektion Kiel. „Seit der täglichen Präsenz im Bereich des Bahnhofsumfelds kam es dort zu keinen weiteren schweren Straftaten, sodass die Maßnahme aus polizeilicher Sicht als Erfolg gewertet wird“, ergänzte Arends. Die Verlegung der mobilen Wache sei zudem möglich gewesen, weil die Lage auf dem Weihnachtsmarkt überaus ruhig gewesen sei.

CDU-Ratsfraktion: Waffenverbotszone am Kieler Bahnhof sollte man prüfen

Die täglichen Streifen sollen in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) weiterhin ein Auge auf auffällige Jugendgruppen haben, das Gespräch suchen, kontrollieren, aber auch für alle Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein.

Nach den beiden Messerattacken hatte die CDU-Ratsfraktion rund um den Bahnhof stärkere Kontrollen gefordert, sowie die Prüfung einer Waffenverbotszone ins Spiel gebracht. Kiels Ordnungsdezernent Christian Zierau hatte darauf hingewiesen, dass der Bahnhofsvorplatz als "gefährlicher Ort" eingestuft sei. Die Polizei könne dort daher bereits anlasslos kontrollieren. Für weitere Maßnahmen gebe es keine Grundlage, so Zierau.

Polizei Kiel: „Schleichender Schwerpunkt in Sachen Jugendkriminalität“

Derweil ermittelt die Polizei weiter die Hintergründe der beiden Taten. Es hätte mehrere Durchsuchungen bei Tatverdächtigen und Beteiligten gegeben. Unter anderem seien Handys sichergestellt worden. "Zu Festnahmen kam es nicht", sagte Arends.

In den Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Kieler Reviere habe sich ergeben, dass sich der Konflikt zwischen zwei Jugendgruppen bereits seit längerer Zeit entwickelt habe. Arends spricht von einem "schleichend entstandenen Schwerpunkt in Sachen Jugendkriminalität".

Der Ursprung der Auseinandersetzungen liegt an verschiedenen Kieler Schulen, insbesondere am Regionalen Berufsbildungszentrum (RBZ) am Schützenpark. Treffpunkt der Jugendlichen ist der Bereich um den Bahnhof – weshalb dort auch der Konflikt eskalierte.

Gespräche in Kieler Schulen und mit Eltern beteiligter Jugendlicher

Polizei, Schulen und Jugendamt hatten nach den Messerattacken gemeinsam das weitere Vorgehen beraten. Unter anderem gingen die Jugendsachbearbeiter und Jugendsachbearbeiterinnen der Polizei in die Schulklassen, um präventive Gespräche zu führen, und mehr über die Hintergründe für den Konflikt zu erfahren.

Gespräche seien auch mit den Eltern einiger beteiligter Jugendlicher geführt worden, sagte Polizeisprecher Arends. „Es ist zudem bekannt, dass sich einige Eltern untereinander vernetzt haben, um gemeinsam positiv auf ihre Kinder einzuwirken.“ Insgesamt sei man auf einem guten Weg, um weitere Straftaten zu vermeiden, so Arends.