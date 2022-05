Polizei: Schrevenpark in Kiel ist Vatertag-Hotspot

Nach zwei Jahren Corona-Dämpfung kann der Vatertag 2022 wieder richtig gefeiert werden. Für den Einsatz an Christi Himmelfahrt plant die Polizei in Kiel daher mit verstärkten Kräften. Besonders der Schrevenpark ist im Fokus der Sicherheitsbehörde.

Kiel.Es geht wieder los: Der Vatertag 2022 kann unter entspannten Corona-Bedingungen gefeiert werden. Die Polizei in Kiel stellt sich daher auf einen verstärkten Kräfteeinsatz an Christi Himmelfahrt ein und hat besonders den Schrevenpark im Blick. Hier dürfte es am Nachmittag voller werden.

So bestätigte Polizeisprecherin Eva Rechtien: "Hotspot dürfte der Schrevenpark werden." Hier rechnet die Behörde mit vielen feiernden jungen Männern und einem erhöhten Sicherheitsbedarf ab dem Nachmittag. Die Polizei werde mit erhöhtem Kräfteeinsatz vor Ort sein, so Rechtien. Im Umland sind außerdem die Strände häufig genutzte Feierorte.