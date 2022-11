So war die Polizei-Show 2022 in Kiel

Kiel. Wenn dort, wo eigentlich Konzertbühnen stehen oder Handball-Tore aufgebaut sind, Blaulicht und Sirenen die Szenerie prägen und es sich dabei nicht um einen Notfall-Einsatz in der Wunderino-Arena handelt, kann das nur eines bedeuten: Die Polizei-Show gastiert wieder in Kiel. Zwei Jahre musste die Veranstaltung pausieren, am Sonnabend ist der langjährige Moderator Ingo Oschmann sichtlich bewegt, das Publikum wieder zu einem bunten Event mit einer Mischung aus Aufklärungsarbeit, Mitmach-Angeboten, Sport und Akrobatik begrüßen zu können. „Hallo Familie! Ihr habt mir gefehlt“, ruft Oschmann, der die Show seit 2016 moderiert, den Besuchern zu.

An dem bewährten Konzept hat sich auch nach der Zwangspause wenig geändert. Auch bei der 68. Auflage ist es das Ziel, dem Publikum - die Altersspanne reicht vom Kleinkind bis zum Rentner - zu zeigen, was die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst alles leisten, Einblicke in die Arbeit und die einzelnen Abteilungen zu liefern, Sicherheitstipps auf den Weg zu geben. Die Polizei, der Freund und Helfer – zum Anfassen. Dafür gibt es am Sonnabend gleich zwei Vorführungen, zu denen jeweils rund 3000 Besucher gekommen sind. Angereichert wird das Event von teils spektakulären Show-Einlagen von Sportvereinen aus Kiel und der Umgebung.

Polizei-Show: Fahrradstaffel Kiel wirbt für Verlängerung des Pilotprojekts

Direkt nach der emotionalen Begrüßung von Komiker und Magier Oschmann darf sich die neu gegründete Kieler Fahrradstaffel präsentieren und dafür werben, dass das Pilotprojekt, das Ende Januar ausläuft, verlängert wird. "Schließlich bekommen wir viel mehr mit als die Kollegen im Streifenwagen", sagt Karen Otto. "Und auf dem Rad riecht man auch die Drogen leichter." So können die sechs Polizistinnen und Polizisten häufig schneller reagieren. Alleine in den ersten sechs Monaten verzeichnete die neue Fahrradstaffel rund 500 Einsätze.

Das Thema Drogen spielt auch bei der Präsentation der 1. Einsatzhundertschaft eine Rolle. Mit einem Video wird gezeigt, was die Drohen der Polizeieinheit aus der Luft alle filmen – darunter auch illegale Hanfplantagen auf Dächern. Gleichzeitig könnten die mit Wärmebildkameras ausgestatteten Flugobjekte dabei helfen, vermisste Personen zu finden. Auch wie die Einsatzhundertschaft mit Demonstranten umgeht, die ohne Genehmigung die Straße blockieren, wird bei der Polizei-Show gezeigt.

Tipps von der Polizei gegen Abzock-Maschen

In den Umbauphasen zwischen den Acts, etwa von der Sportakrobatik-Gruppe vom Kieler Turnverein oder den Mountainbike-Fahrern vom BMX Team Airtime, erklärt die Kieler Kriminalbeamtin Nina Otto, wie sich die Bevölkerung gegen Abzock-Maschen im Internet oder Whats App schützen kann. Einer der wichtigsten Tipps: bloß nicht voreilig eine angebliche Rechnung oder Notfall bezahlen – schon gar nicht an die Polizei. „Wir würden nie vor Ort Geld verlangen“, sagt Otto.

Spektakulär wird es, als die Diensthundeführer die Power ihrer Polizeihunde präsentieren – und wie gut die Tiere erzogen sind. Wie eine Rakete schießt Schutzhündin Maja über das Paket, um einen Bankräuber zu stoppen. Um die vielen Einsatzgebiete zu verdeutlichen, wird Freaky gemeinsam mit seinem Hallte vom Hallendach abgeseilt – und hat sichtlich Spaß dabei.

Die Mitmach-Angebote richten sich vor allem an die Kinder. Während der Pause können die Einsatzfahrzeuge vom Motorrad bis zum Wasserwerfer begutachtet werden. Im Arena-Umlauf sind verschiedene Info-Stände aufgestellt. Bei der Landespolizei kann ausprobiert werden, wie leicht sich mit einem Brecheisen ein schlecht gesichertes Fenster öffnen lässt.