﻿Brandstiftung? Polizei sucht nach Feuer in der Helsinkistraße Zeugen

Das Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Mettenhof ist vermutlich durch Brandstiftung entstanden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Ein gezielter Brandanschlag gegen das Gebäude wird nicht ausgeschlossen.

Gezielter Anschlag nicht ausgeschlossen: Großeinsatz wegen eines Wohnungsbrandes in der Helsinkistraße in Mettenhof.

Kiel. Der Verdacht hat sich erhärtet. Das Feuer am Montagabend im Kieler Stadtteil Mettenhof wurde offenbar durch einen Anschlag ausgelöst. Die Spurenlage deutet laut Polizei darauf hin, dass eine unbekannte Person einen Brandsatz von einer Rasenfläche in Richtung der Balkone geworfen haben könnte. Um was für eine Flüssigkeit es sich handelte, ist aber noch unklar.

Die Beamten suchen nun Zeugen, die am Montagabend auffällige Personen im rückwärtigen Bereich des Gebäudes beobachtet haben. Bereits kurz nach dem Feuer hatte ein Betroffener in dem sozialen Netzwerk Instagram von zwei Molotowcocktails berichtet, die auf seine Wohnung geworfen worden seien. Nach Angaben der Bewohner des Gebäudes in der Helsinkistraße 42 war kurz nach 18.30 Uhr ein Knall auf dem Balkon der Wohnung im 1. Obergeschoss wahrgenommen worden.

Intensive Brandwirkung: Brennbare Flüssigkeit im Spiel

Am Dienstagnachmittag hatten Brandermittler der Kriminalpolizei den Balkon untersucht und dabei deutliche Hinweise auf eine sehr intensive Brandwirkung festgestellt – so, wie sie in der Regel durch brennbare Flüssigkeiten entsteht.

Die Ermittler erhoffen sich auch noch weitere Hinweise nach der Untersuchung der sichergestellten Spuren. Die Bewohnerin der Wohnung hatte berichtet, dass die Flammen vom Balkon regelrecht in die Wohnung „gelaufen“ seien. Balkon und ein angrenzendes Schlafzimmer wurden durch das Feuer völlig zerstört.

Die Feuerwehr Kiel verhinderte mit einem massiven Einsatz aber ein weiteres Ausbreiten des Feuers auf andere Teile der Wohnung und auch ein Übergreifen auf die darüberliegenden Stockwerke.

Das gesamte Mobiliar aus dem vom Brand betroffenen Zimmer liegt auf dem Rasen. Aber auch die anderen Zimmer der Wohnung müssen saniert werden. Der Schaden an der Fassade müssen auch noch begutachtet werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen der Polizei auf etwa 50 000 Euro.

Betroffene dreiköpfige Familie in Kiel -Mettenhof kam bei Freunden unter

Die dreiköpfige Familie konnte ihre Wohnung glücklicherweise bei dem Feuer gerade noch rechtzeitig verlassen. Der Rettungsdienst behandelte sie vor dem Haus und stellte einen Verdacht auf leichte Rauchgasintoxikation fest. Alle drei konnten aber bei Freunden unterkommen.

Das Kommissariat 11 der Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt auch nach Zeuginnen und Zeugen, die am Montagabend gegen 18 bis 18.30 Uhr auffällige Personen im Umfeld des Hauses Helsinkistraße 42 beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter 0431-160 3333 entgegen.