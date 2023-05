Kostenfrei bis 19:30 Uhr lesen

Seehafen Kiel

Premiere in Kiel: Am Freitag hat erstmals die „Costa Firenze“ am Ostseekai festgemacht. Das große Schiff ist noch brandneu und wartet mit einer ganzen Reihe Besonderheiten auf. Neben einem Hochseilgarten ist auch ein echter Kunstrasen-Fußballplatz an Bord.