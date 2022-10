﻿Polizeihund Fritz spürte Autoknacker im Werftpark in Kiel auf

Zwei Autoknacker sind der Polizei in der Nacht zum Freitag in Kiel-Gaarden ins Netz gegangen. Womit einer von ihnen nicht gerechnet hatten: die gute Nase von Diensthund Fritz.

Streifen des 4. Polizeireviers und des Bezirksreviers waren in der Nacht zum Freitag sehr erfolgreich. (Archivbild)

Kiel. Der guten Nase eines Polizeihunds kann ein Straftäter auch im dunklen Kieler Werftpark nicht entkommen. Gleich zwei Tatverdächtige stellten Beamte des 4. Reviers in der Nacht zum Freitag.

In beiden Fällen informierten Autofahrer sofort die Polizei, nachdem sie die Aufbrüche ihrer Fahrzeuge bemerkt hatten und die Fluchtrichtungen der Täter beschrieben. So konnten die Fahndungsmaßnahmen zum Erfolg führen.

Gegen 21 Uhr bemerkte zuerst ein 62-Jähriger bei der Rückkehr zu seinem in der Kaiserstraße geparkten Dacia eine Auffälligkeit. In dem Auto befand sich eine Person. Nach Ansprache durch den Autobesitzer flüchtete der Mann ohne Beute in Richtung Werftpark.

Dunkelheit im Park war kein Schutz

Im Rahmen der Fahndung, an der Beamte des 4. Reviers und des Bezirksreviers beteiligt waren, gelang wenig später die Festnahme des 29 Jahre alten Tatverdächtigen im Werftpark.

Trotz der Dunkelheit konnte der Mann sich in dem weitläufigen Parkgelände nicht verstecken. Der angeforderte Diensthund Fritz der Kieler Polizei hatte die Fährte des Mannes aufgenommen, sodass er hinter einem Baum aufgespürt wurde.

Der 29-Jährige kam laut Polizeiangaben nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen versuchten Diebstahls in einem besonders schweren Fall mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß.

Anders erging es dem Tatverdächtigen, der sich gegen 0.45 Uhr ebenfalls in der Kaiserstraße an einem geparkten BMW zu schaffen machte.

Alarmanlage löste aus

Auch hier bemerkte der 43 Jahre alte Halter durch die angesprungene Alarmanlage den Einbruch. Gemeinsam mit einem Bekannten eilte er aus der Wohnung zu seinem Wagen.

Beide Männer erkannten, wie eine Person auf dem Fahrrad flüchtete. An dem Auto sahen sie eine eingeschlagene Scheibe.

Polizisten des 4. Reviers trafen im Rahmen der Fahndung in der Werftstraße auf einen 31-jährigen Radfahrer, auf den die Beschreibung der Zeugen exakt zutraf. Bei ihm stellten sie auch das zuvor entwendete Diebesgut sicher.

Nach Rücksprache mit einer Bereitschaftsstaatsanwältin kam der Mann, gegen den ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall eingeleitet wurde, ins Polizeigewahrsam und soll im Laufe des Freitags auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden.